04 января 2018, 19:35

Силовики рассказали о связи задержанных в Панкиси с Чатаевым

Раненный силовиками в Панкисском ущелье Темирлан Мачаликашвили встречался в Тбилиси с Ахмедом Чатаевым, банковский договор на его имя нашли в квартире Чатаева, заявила сегодня СГБ Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря Служба госбезопасности (СГБ) Грузии отчиталась о задержании пяти человек в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье. "Задержанные связаны с членами группы, нейтрализованными при специальной операции 21-22 ноября в Тбилиси", - заявила представитель СГБ Нино Гиоргобиани.

В тот же день, 26 декабря, СГБ назвала имена убитых и задержанного в ходе ноябрьской спецоперации в Тбилиси. По информации силовиков, вместе с Ахмедом Чатаевым были убиты граждане России Ибрагим Адашев и Асланбег Солтахмадов, а задержанным оказался гражданин России Шоиап Борзиев, разыскиваемый по обвинению в терроризме.

Спецоперация по задержанию Руслана Алдамова, Баадура Чопанашвили, Рамаза Маргошвили, Темирлана Мачаликашвили и Зураба Горнакашвили в Панкисском ущелье была санкционирована судом после изучения доказательств их связи с Ахмедом Чатаевым и его группой, сообщила сегодня начальник департамента СГБ Нино Гиоргобиани в эфире "Рустави 2".

Оперативники располагают видеокадрами, на которых Ахмед Чатаев, Шоаип Борзиев и Асламбек Солтахмадов передвигаются по Тбилиси вместе с Темирланом Мачаликашвили. Кроме того, в тбилисской квартире, где находился Чатаев, был изъят банковский договор на имя Мачаликашвили, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ранее сообщалось, что один из убитых при спецоперации в Тбилиси - Ахмед Чатаев, который разыскивался в России и был включен в санкционный список Минфина США. Что касается задержанного, то его ранее называли другим именем - в прокуратуре сообщали, что это гражданин России Саид Дудаев. О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

По информации грузинской службы госбезопасности, фотография этого же договора, в котором наряду с местными банковскими реквизитами были указаны три иностранных банковских счета, обнаружилась и в мобильном телефоне задержанного в Тбилиси Шоаипа Борзиева. "На данном этапе на основании решения суда идет проверка счетов Темирлана Мачаликашвили", - отмечается в сообщении СГБ Грузии.

19-летний Темирлан Мачаликашвили получил при спецоперации в Панкиси тяжелое ранение в голову - силовики заявили, что молодой человек пытался бросить в них гранату, но родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по статье о превышении силовиками полномочий. Врачи назвали его состояние крайне тяжелым и согласились на перевод пациента в зарубежную клинику.

По утверждению спецслужб, Руслан Алдамов, Баадур Чопанашвили, Рамаз Маргощвили и Темирлан Мачакашвили "непосредственно руководили проникновением группы Ахмеда Чатаева в Грузию", обеспечивая членов группировки жильем, едой, мобильной связью и другими бытовыми вещами. Зураб Горнакашвили, который тоже помогал в Тбилиси Чатаеву и его сообщникам, в свое время лично привез их на машине из турецкого города Хопа на турецко-грузинскую границу.

СГБ ранее заявила, что Чатаев пересек границу Грузии в так называемой зеленой зоне Кирнати – Марадиди. Эта зона расположена на Аджарском участке госграницы, села Кирнати и Марадиди входят в Хелвачаурский муниципатитет, их разделяет река Чорохи, сообщило 1tv.ge. В зеленой зоне Кирнати – Марадиди установлены многочисленные видеокамеры и пограничники постоянно патрулируют эту территорию, заявили местные жители в прямом эфире "Рустави 2" 26 декабря.

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"