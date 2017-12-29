29 декабря 2017, 15:31

Гражданин Грузии задержан в Турции за связи с Чатаевым

Турецкие правоохранители по просьбе грузинских силовиков задержали гражданина Грузии Гочу (Али) Сагинадзе, знакомого Ахмеда Чатаева, сообщила сегодня Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", разыскиваемый в России и включенный в санкционный список Минфина США Ахмед Чатаев оказался в числе трех убитых в результате спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября боевиков. По данным грузинских силовиков, Чатаев совершил самоподрыв.

Подробности спецоперации в Тбилиси описаны в справке "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси" в "Справочнике" на "Кавказском узле". Этнический чеченец Чатаев по кличке "Однорукий" подозревается в причастности к организации теракта в Стамбульском аэропорту в июне 2016 года, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева.

Сагинадзе, по данным Службы госбезопасности Грузии, был задержан еще 26 декабря в провинции Трабзон, вблизи города Оф. Мужчина уличен в связях с терроризмом - стражи порядка из Турции обнаружили у него материалы, связанные с "Исламским государством"*.

Грузинским силовикам удалось установить личность Сагинадзе благодаря информации, добытой из мобильного телефона, принадлежащего Чатаеву, передает со ссылкой на сегодняшнее сообщение Службы госбезопасности Грузии агентство «Новости-Грузия».

Отметим, что о задержании гражданина Грузии в городе Оф еще 27 декабря сообщили без указаний на источники некоторые грузинские СМИ. Так, аналитик газеты «Квирис палитра» Нино Бурчуладзе отметила, что задержанный был из окружения Ахмеда Чатаева в Турции. «Сражался ли он в Сирии, об этом информацией я не владею», - заявила Нино Бурчуладзе, слова которой приводит «Грузия Онлайн».

Вместе с мужчиной была задержана его супруга, передала в тот же день телекомпания Rustavi2. Оба они находились на территории Турции незаконно, передало со ссылкой на турецкое издание издание Milliyet агентство "Интерпрессньюс".

Напомним, что 26 декабря грузинские силовики провели спецоперацию в двух селах Панкисского ущелья. Четверым задержанным в ходе спецоперации было предъявлено обвинение в поддержке терроризма, они арестованы. Еще один молодой человек - Темирлан Мачаликашвили был ранен и находится в больнице.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная судом во многих странах мира, в том числе в России и США