04 января 2018, 12:02

Грузинские врачи согласились на перевод Мачаликашвили в зарубежную клинику

Врачебный консилиум признал возможным лечение раненного в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили за рубежом, на чем настаивают его родственники, заявил представитель больницы Заза Лурсманишвили.

Как писал "Кавказский узел", Темирлан Мачаликашвили после ранения в голову в ходе спецоперации находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Отец раненого заявил, что семья доверяет грузинским медикам, но хочет привлечь к лечению сына специалистов из России или других стран. 3 января министр здравоохранения Давид Сергиенко заявил, что все расходы на лечение оплатят власти Грузии.



Консилиум принял решение найти за пределами Грузии соответствующую клинику и перевезти туда Темирлана Мачаликашвили, заявил врач тбилисской клинике имени Архангела Михаила Заза Лурсманишвили.



"Состоялась телефонная коммуникация. Оценив риски, мы договорились найти соответствующую клинику. Затем мы пошлем в эту клинику документацию о состоянии здоровья пациента, и после прохождения этих процедур он будет перевезен", - цитирует сегодня Лурсманишвили "Грузия-online".



По его словам, об этом решении проинформирована семья Мачаликашвили.

При этом, по данным Лурсманишвили, приглашенный из-за рубежа специалист – нейрохирург - положительно оценил проведенную в Тбилиси операцию и лечение, сообщает "Sputnik-Грузия".

"Состояние здоровья остается крайне тяжелым. За прошлые сутки резкого ухудшения не было. Определенная стабильность достигнута в этом направлении. Что касается перевода в другую клинику, к этому вопросу активно подключено министерство здравоохранения. Они уже связались с несколькими клиниками и идет обмен информацией. Как только станут известны детали, мы сообщим вам. Пока не знаю, какая клиника примет решение принять пациента", - заявил 3 января Заза Лурсманишвили.

По версии СГБ Грузии, во время спецоперации в Панкиси 26 декабря 2017 года силовики ранили 19-летнего Темирлана Мачаликашвили при его попытке бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по статье о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии). У спецназа не было необходимости стрелять в Мачаликашвили, уверена адвокат Мариам Кублашвили.

Правоохранители провели следственные действия в доме Темирлана Мачаликашвили в Панкисском ущелье, сообщает сегодня "ИнтерПрессНьюс".

По данным издания, в Панкиси находилась сестра Темирлана Мачаликашвили Ната Мачаликашвили, которая специально вместе с экспертами приехала из Тбилиси.

Семья надеется, что случившееся будет объективно расследовано. В ином случае не исключается привлечение к делу независимого эксперта, подчеркнула Ната Мачаликашвили.

Комментариев представителей правоохранительных органов по поводу заявления Наты Мачаликашвили пока не поступало.