04 января 2018, 10:05

Азербайджан зафиксировал 105 обстрелов в зоне конфликта

Вооруженные силы Армении 105 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.

Согласно его информации, со стороны армянских населенных пунктов Беркабер, Вазашен, Чинари, Айгедзор были обстреляны азербайджанские военные в селах Гызылгаджылы, Бала Джафарли, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу, Заманлы и на безымянных высотах в Кедабекском и Газахском районах.

Также обстрелы зафиксированы со стороны карабахских сел Гейарх, Баш Карвенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз, Нюзгяр, Мехдили и с безымянных высот на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 3 января Азербайджан обвинил армянскую сторону в 126 обстрелах за сутки, днем ранее – в 145 обстрелах. Минобороны Армении и Нагорного Карабаха 1 января назвали спокойной ситуацию на линии соприкосновения войск, комментариев относительно заявлений азербайджанской стороны, по данным на 10.05 мск 4 января, на их сайтах не было. При этом 30 декабря 2017 года в Минобороны Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные в течение 2017 года произвели более 180 тысяч выстрелов по позициям Армии обороны, применив ракеты, минометы и гранатометы.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако в течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".