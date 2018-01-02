02 января 2018, 18:00

Неразорвавшийся снаряд найден в азербайджанском селе Гайнаг

Специалисты Национального агентства по очистке от мин территории Азербайджана обезвредили неразорвавшийся боеприпас, найденный на территории села Гайнаг Тертерского района.

По данным Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA),2 января была получена информация об обнаружении неразорвавшегося боеприпаса на территории села Гайнаг Тертерского района.

На место обнаружения боеприпаса была направлена специальная мобильная группа. Специалисты агентства осмотрели один посевной участок и обнаружили один боеприпас калибра 122 миллиметра, который был доставлен в центральный участок ANAMA и обезврежен, сообщает сегодня агентство Trend.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", село Гайнаг находится в 11 километрах от города Тертер, административного центра Тертерского района. Село находится на расстоянии около 15 км от расположенного в Нагорном Карабахе города Мартакерт.

Ранее "Кавказский узел" также информировал, что 21 сентября 2017 года специалисты Национального агентства по очистке от мин территории Азербайджана обезвредили пушечный снаряд в Евлахе - административном центре Евлахского района.