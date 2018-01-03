03 января 2018, 08:54

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Вооруженные силы Армении 126 раз за сутки обстреляли позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 2 января Минобороны Азербайджана обвинило Армению в 145 обстрелах за сутки, днем ранее – в 135 обстрелах. Минобороны Армении и Нагорного Карабаха 1 января назвали спокойной ситуацию на линии соприкосновения войск и на армянско-азербайджанской границе.

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим перемирия 126 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Агдам Товузского района. Позиции азербайджанских военных были также обстреляны с позиций, расположенных близ сел Гейарх, Чилябюрт, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако в течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".