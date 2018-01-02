Построение в армии Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

02 января 2018, 10:19

Азербайджан насчитал 135 обстрелов своих позиций*

Вооруженные силы Армении 1 и 2 января обстреляли позиции азербайджанских военных, расположенные в восьми селах и на безымянных высотах, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 1 января Минобороны Азербайджана обвинило Армению в 135 обстрелах за сутки. Минобороны Армении и Нагорного Карабаха назвали спокойной ситуацию на линии соприкосновения войск и на армянско-азербайджанской границе в первый день года.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако в течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Вооруженные силы Армении за сутки нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта 145 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Подверглись обстрелам позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гызылгаджылы, Бала Джафарли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу, Гаралар, Геяли и на безымянных высотах на территории Товузского, Кедабекского и Газахского районов, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Комментарии на сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха относительно этого заявления, по состоянию на 10.19 мск, не опубликованы.

Напомним, что утром 1 января Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах своих позиций в девяти селах: Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Бала Джафарли, Алибейли, Агдам, Коханеби, Агбулаг и Мунджуглу.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

* Уточнение "Кавказского узла" от 14.41 мск 02.01.2018: Минобороны Азербайджана сообщило о 145 обстрелах.

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах девяти сел", "Алиев анонсировал восстановление контролируемого Азербайджаном села", "Армянские политологи заявили об отсутствии предпосылок для войны в Нагорном Карабахе".

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