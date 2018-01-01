На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото © Sputnik/ Илья Питалев https://sputnik-georgia.ru/reviews/20160403/230935308/Nagornyj-Karabah-2016-Konflikt-mezhdu-Azerbajdzhanom-i-Armeniej.html

01 января 2018, 10:20

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах девяти сел

Вооруженные силы Армении за минувшие сутки 135 раз нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря Минобороны Азербайджана заявило о 140 обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта. Днем ранее, 30 декабря, Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о 14 тысячах нарушений режима перемирия азербайджанской стороной с начала 2017 года.

После обострения карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны заключили перемирие, однако обстрелы в течение всего следующего года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Вооруженные силы Армении за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня 135 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции, расположенные в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Бала Джафарли, Алибейли, Агдам, Коханеби, Агбулаг и Мунджуглу, а также на безымянных высотах в Газахском и Кедабекском районах, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте министерства.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджанские политологи связали риск войны за Нагорный Карабах с отсутствием прогресса в переговорах", "Алиев анонсировал восстановление контролируемого Азербайджаном села", "Армянские политологи заявили об отсутствии предпосылок для войны в Нагорном Карабахе".

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