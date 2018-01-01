01 января 2018, 20:59

Минобороны Армении и Карабаха назвали спокойной ситуацию в зоне конфликта

После заявления Азербайджана о 135 обстрелах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха охарактеризовали ситуацию на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе в первый день 2018 года как спокойную.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня обвинило армянскую сторону в обстрелах девяти сел. По информации ведомства, режим перемирия был нарушен 135 раз за прошедшие сутки.

В течение сегодняшнего дня "выстрелов с азербайджанской стороны было мало", обстановка на границе Армении и Азербайджана нормальная, сообщило со слов пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Ованнисяна News.am.

Представитель Минобороны Нагорного Карабаха Сенор Асратян также сообщил, что на линии соприкосновения войск Азербайджана и Нагорного Карабаха сегодня не произошло никаких инцидентов. Ситуацию он назвал спокойной, отметило издание.

Комментариев со стороны Минобороны Азербайджана относительно этих заявлений пока не поступало.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако обстрелы в течение всего следующего года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджанские политологи связали риск войны за Нагорный Карабах с отсутствием прогресса в переговорах", "Алиев анонсировал восстановление контролируемого Азербайджаном села", "Армянские политологи заявили об отсутствии предпосылок для войны в Нагорном Карабахе".

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