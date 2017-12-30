30 декабря 2017, 13:27

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 14 тысячах обстрелов за год

Азербайджанские военные в течение 2017 года произвели более 180 тысяч выстрелов по позициям Армии обороны, применив ракеты, минометы и гранатометы, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2017 года Минобороны Азербайджана заявило о более чем 20 тысячах обстрелов с армянской стороны за полгода, а Минобороны Нагорного Карабаха - о 9 тысячах обстрелов.

По данным военного ведомства Нагорного Карабаха, за год Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта около 14 тысяч раз. Против Нагорного Карабаха, помимо стрелкового оружия, были использованы противотанковые ракеты и ракетные установки, гаубицы, минометы калибра 60, 82 и 120 мм, гранатометы различного типа, говорится в сообщении.

Наиболее напряженной ситуация в зоне конфликта, по оценке Минобороны Нагорного Карабаха, была в первом полугодии. Так, 25 февраля азербайджанские военные предприняли попытку диверсии, говорится в сообщении ведомства. Во втором полугодии ситуация на линии соприкосновения войск оставалась относительно спокойной, обстрелы велись преимущественно из стрелкового оружия, сообщается на сайте Министерства обороны Нагорного Карабаха.

25 февраля Азербайджан обвинил Армению в попытке проникновения на контролируемую азербайджанскими военными территорию с целью захвата выгодных позиций. При этом азербайджанская сторона понесла потери, сообщило военное ведомство страны. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан попытался приписать армянской стороне собственную диверсию, в ходе которой понес потери убитыми и ранеными. По данным Нагорного Карабаха, были убиты пять азербайджанских военных.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Состояние раненных в Нагорном Карабахе военнослужащих улучшилось", "Азербайджан насчитал 133 обстрела со стороны Армении за сутки", "Солдат убит в зоне карабахского конфликта".

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