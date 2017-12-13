13 декабря 2017, 00:13

Скандал с ТНТ вывел практику публичных извинений за пределы Чечни

Продюсеры шоу Comedy Woman поспешили с извинениями за шутку об ингушке из эскорта, а блокирование офиса ТНТ с требованием извиниться свидетельствует о потере Кремлем монополии на насилие, заявили российские журналисты и правозащитники. Скандал и последовавшие за ним извинения вписались в практику публичных покаяний за критику, которой прославилась Чечня.

Как сообщал "Кавказский узел", компания Comedy Club Production и актриса Екатерина Скулкина 10 декабря извинились за сценку, где одна из актрис сыграла девушку из Ингушетии, которая работает в эскорт-агентстве. В соцсетях после выхода шоу в эфир были озвучены угрозы участницам Comedy Woman. Руководитель постпредства Ингушетии в Москве Алихан Цечоев заявил, что представительство "проводит работу с ингушской общиной, призывая не допускать незаконных акций и угроз в связи с инцидентом".

Уроженцы Северного Кавказа блокировали офис ТНТ

11 декабря возле здания телеканала ТНТ собрались несколько десятков агрессивно настроенных уроженцев Северного Кавказа и попытались ворваться в редакцию. Об этом в своем "Твиттере" написал сотрудник "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев. По его словам, группа разошлась только после того, как к ТНТ приехали два автобуса с бойцами ОМОН.

В офис телеканала ТНТ пытались ворваться около 50 уроженцев Кавказа, сообщает "Эхо Москвы".

При этом 11 декабря в группе "Ингуши поймут" в соцсети "ВКонтакте" было размещено сообщение, в котором содержался призыв к уроженцам региона собраться на протестную акцию в Москве на Кутузовском бульваре. "Встреча организуется по причине видео с ТНТ, порочащего честь и достоинство ингушских женщин и в целом ингушского народа. Этот проект Сomedy Woman совсем переходит все границы", - написал автор сообщения. Акцию планировалось провести 12 декабря в 16:00. Но информация о том, что она состоялась, по состоянию на 23:55 мск 12 декабря, не поступала.

Продюсеры могли вспомнить "публичные извинения" в Чечне

Представители компании Comedy Club Production, возможно, сами осознали неуместность шутки об ингушке в своем шоу, но продюсеры могли и вспомнить "неоднократную историю публичных извинений перед Кадыровым и чеченским народом, полученных явно путем угроз", считает директор правозащитного центра "Сова", эксперт по вопросам религии, национализма и ксенофобии Александр Верховский.

"Несомненно, визит группы рассерженных мужчин в здание ТНТ мог напугать продюсеров. И применительно к данной ситуации, с шуткой на ТНТ, свою роль могли сыграть эти нелепые по содержанию истории про задетые чувства в Чечне", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Верховский.

Жители Чечни действительно неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждений критиков власти в регионе приобрел системный характер. "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне" материалы о борьбе с инакомыслящими в республике и считает первым случаем публичного унижения в Чечне ситуацию с нарушением прав жителя Чечни Адама Дикаева.

11 декабря 2015 года Адам Дикаев в своем посте в Instagram подверг критике Рамзана Кадырова. Спустя неделю в соцсетях было распространено видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и поддержке действующей власти.

После случая с Дикаевым за критику в адрес властей региона и различные проступки публично извинялись публицисты, проповедники, сельчане. Извинения также принесли родные убитых в конце 2016 года в ходе спецоперации в Грозном молодых людей, родственники задержанных предполагаемых боевиков.

Публичные извинения принесла жительница Чечни, пожаловавшаяся Рамзану Кадырову на бездействие властей после пожара в Грозном, а также супруга одного из задержанных по подозрению в употреблении наркотиков. Наиболее громким стал случай с жителем села Кенхи Рамазаном Джалалдиновым, который опубликовал видеообращение к президенту России с жалобами на местных чиновников. Позже Джалалдинов извинился перед Кадыровым и уехал из республики.

По словам жителей Чечни, людей больше всего пугает унижение и коллективная ответственность, которую практикуют власти. "Страшно даже не насилие. Тебя обесчестят, публично унизят, превратят в проститутку или наркомана. Ты больше не сможешь жить с достоинством в этой республике. Это хуже смерти", - приводятся слова одного из местных жителей в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован в разделе "Доклады" на "Кавказском узле".

При этом в Дагестане в июле 2017 года избили и заставили извиниться жителей села Карагас, авторов нецензурного видеообращения к Рамазану Абдулатипову. Авторы видеообращения требовали "оставить ногайцев в покое". Перед Абдулатиповым извинился и сельский джамаат.

Comedy Woman шутили про эскорт, а не проституцию

В выступлении Comedy Woman, видеозапись которого доступна на канале "Новости. События" в YouTube, актриса Екатерина Скулкина сыграла владелицу эскорт-агентства, а Екатерина Варнава, Татьяна Морозова и Тамара Турава исполняли роли ее подчиненных. Турава сыграла девушку с Кавказа, которая не смогла справиться с заданием и сопроводить в Москве делегацию из Сургута. То, что девушка-ингушка, выясняется в финале, когда та выходит из себя и ругается на другом языке. Эпизод с Туравой длится полторы минуты.

В миниатюре нигде не шло речи о том, что девушки занимаются проституцией. Говорилось, что они занимаются эскортом, сопровождают высокопоставленных гостей. К выводу о том, что в номере разыгрывается миниатюра про проститутку из Ингушетии, пришли пользователи соцсетей.

Словарные определения слова "эскорт" также не отсылают к проституции. Так, Толковый словарь Ожегова определяет эскорт как "конвой, охрану, сопровождающих кого-либо или что-либо". В Словаре синонимов русского языка под редакцией Н.Абрамова к слову "эскорт" также нет синонима "проституция".

Реакция на шутку об ингушке вызвала аналогии со средневековьем

Компания Comedy Club Production поспешила с извинениями, считает политолог и философ, вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев.

"Если можно доказать, что среди девушек ингушского происхождения нет проституток […], то можно требовать извинений. В ином случае требования ингушской общественности являются ханжескими", - цитирует 12 декабря Милитарева издание Ura.ru.

На российском телевидении количество шуток про русских, американцев, украинцев "не поддается подсчету", отметила обозреватель издания Sobesednik.ru Надежда Гужева.

"Не припомним, чтобы в советское время северные народы выходили на акции протеста из-за анекдотов про чукчей... Или чтобы граждане США осаждали российское посольство после выступлений других артистов [...]. Похоже, все в момент скатывается в средневековье только в случае, когда упоминаются представители кавказских народов России. И их реакция, заметьте, порой действует посильней, чем любые телодвижения Роскомнадзора", - написала 12 декабря Надежда Гужева в своей колонке на сайте издания.

Обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина в связи с извинениями Comedy Club Production напомнила о нападении группы уроженцев Северного Кавказа на 18-летнего студента Олега Терещенко после его высказываний о кавказских обычаях.

"Олег обсуждал вопрос о том, почему кавказские девушки не встречаются с русскими парнями, — написал, что им запрещают родственники, добавив, что в России запрещено ограничивать личную свободу. Это высказывание не понравилось бравым джигитам, и они — вшестером — встретили Олега, избили его и заставили извиниться", - отметила Юлия Латынина в своем материале, опубликованном 12 декабря на сайте "Новой газеты".

"Не успела случиться история с Терещенко, как подвалила другая: вечером 11 декабря 50 кавказцев начали ломиться в офис телеканала ТНТ", - пишет Латынина, объясняя подобные инциденты, в том числе и тем, что "Кремль давно боится Чечни" и утратил монополию на насилие. "Когда насилие ненаказуемо и уважаемо, глупо думать, что этим не воспользуется горячая кавказская молодежь", подчеркнула Латынина.

Избиения, похищения и убийства тех, кто осмеливался критиковать власти на Северном Кавказе или даже просто без приукрашивания освещать происходящее в регионе, заставляют со всей серьезностью воспринимать поступающие оттуда угрозы. 9 марта 2016 года в Ингушетии, недалеко от административной границы с Чечней, группой неизвестных были избиты восемь правозащитников и журналистов, а также водитель микроавтобуса Сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток", которые направлялись в Грозный. В 2009 году была похищена в Грозном, вывезена в Ингушетию и убита Наталья Эстемирова, сотрудница представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне. В 2009 году была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, писавшая статьи на тему Чечни и Северного Кавказа.

В Comedy Club нашли простой выход из неловкой ситуации

Продюсеры шоу сами осознали неудачность шутки про девушку из Ингушетии и нашли "простой выход из неловкой ситуации", склонен считать президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.

"Порочащие вещи на российских телеканалах, как правило, не бывают случайными. За этим есть чья-то влиятельная рука, и их просто так не удаляют. А здесь юмористы, вероятно, не по умыслу не о том пошутили, и им не составляло труда выглядеть приличными людьми, удалив то, что случайно сделали", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Симонов.



Кинодраматург Александр Адабашьян, комментируя "Кавказскому узлу" случай с шуткой об ингушке на ТНТ, призвал "делать различия между тонким юмором и грубым хамством на российских телеканалах", и не исключил, что продюсерам стало самим стыдно за шутку.

источник: корреспондент "Кавказского узла"