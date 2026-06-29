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01:01, 29 июня 2026

Борющиеся за доступ к пляжу анапчане столкнулись с угрозами

За забором -пляж детского лагеря. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Экюрист" от 12.06.26, https://t.me/ecojurist/1611

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители АНО «Экологический центр "Зеленая метка"» и жители анапского поселка Сукко добиваются доступа на территорию пляжа Сукко, которую занял Всероссийский детский центром «Смена». Активисты в жалобе прокурору отметили, что они столкнулись с давлением и угрозами.

Как писал "Кавказский узел", силовики попытались  представить как несанкционированный митинг действия жителей Анапы, записавших несколько дней назад видеообращение к президенту России с жалобой, что руководство местного детского лагеря перегородило забором пляж, лишив тем самым людей доступа к нему, рассказали активисты. Директор лагеря пояснил, что забор установлен в целях безопасности.

Жители поселка Сукко записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и руководителю Следкома Александру Бастрыкину, в котором попросили разобраться в ситуации, когда руководство детского лагеря "Смена" установило забор на пляже, лишив доступа к нему местных жителей, передал 10 июня 2024 года "Блокнот Анапа".

28 июня представители АНО «Экологический центр "Зеленая метка"» и жители анапского поселка Сукко направили прокурору Краснодарского края жалобу, в которой заявили о нарушении своих процессуальных прав при рассмотрении гражданского дела и отказе в иске о захвате общественных территорий пляжа Сукко  Всероссийским детским центром «Смена». По словам заявителей, после вынесения отказного решения суда они не получили его мотивировочную часть, а во время судебного осмотра территории столкнулись с давлением со стороны неустановленных лиц и бездействием полиции.

Как следует из обращения, направленного 28 июня, (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), заявители просят прокуратуру проверить соблюдение процессуального законодательства при рассмотрении вышеназванного дела, а также дать оценку действиям сотрудников полиции во время выездного осмотра спорной территории, которая была поручена участникам процесса судом.

По словам представителей экологической организации, 19 июня Анапский районный суд отказал в удовлетворении иска АНО «Экологический центр "Зеленая метка"», поданного в интересах жителей поселка Сукко и неопределенного круга лиц. Истцы просили признать незаконным межевание земельного участка, поскольку, по их мнению, в его границы были включены береговая полоса Черного моря, лесной массив и муниципальные проезды.

Заявители утверждают, что по состоянию на 28 июня мотивировочное решение суда от 19 июня ими не получено, а документ отсутствует и в государственной автоматизированной системе «Правосудие». Отсутствие мотивированного решения препятствует своевременной подготовке апелляционной жалобы, а пропуск срока подачи жалобы ведет к автоматическому вступлению решения в силу.

«Гражданский процессуальный кодекс устанавливает сроки изготовления мотивировочного решения и его направления сторонам. Пока участники процесса не ознакомились с мотивировочной частью, они фактически лишены возможности полноценно подготовить полноценную жалобу, разбивающие доводы суда, о которых никто из нас не извещен уже на протяжении 10 суток», - заявил  один из участников процесса, который представился Павлом.

Активисты сообщили о давлении во время судебного осмотра

В жалобе прокурору также изложены обстоятельства выездного осмотра спорной территории, который проводился по определению суда в июне.

Во время осмотра нас снимали на телефоны, рядом буквально наступая нам на пятки, за нами ходили неизвестные люди, от них звучали угрозы. Мы обращались к сотрудникам полиции, однако, по нашему мнению, должной реакции не последовало

«В Сукко проживает более 4000 человек. Целью осмотра было установить, ограничен ли свободный доступ к береговой полосе и муниципальным проездам и составить акт для представления в суд. Во время осмотра нас снимали на телефоны, рядом буквально наступая нам на пятки, за нами ходили неизвестные люди, от них звучали угрозы. Мы обращались к сотрудникам полиции, однако, по нашему мнению, должной реакции не последовало», — рассказала Дина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила что активисты "приняли решение снимать происходящее на видеокамеру", чтобы подтвердить свои заявления.  

По словам другого активиста,  «после завершения осмотра в социальных сетях неизвестными начали распространяться недостоверные сведения о нас, участниках общественной проверки. Появились сообщения о том, что мы якобы задержаны за участие в несанкционированных акциях. Эти сведения не соответствуют действительности», — сообщил Алексей К., корреспонденту "Кавказского узла".

Во время  рейда возле одного из контрольно-пропускных пунктов ВДЦ «Смена» участники проверки зафиксировали торговлю продуктами питания, которая, по их мнению, осуществлялась с нарушением требований законодательства. По словам Владимира С., «обращение в полицию не привело к регистрации сообщения о правонарушении». Все эти обстоятельства общественники просят проверить в своем заявлении на имя краевого прокурора.

Заявители намерены обжаловать и решение суда

Представители экологической организации сообщили, что после получения мотивированного решения намерены обратиться с апелляционной жалобой в Краснодарский краевой суд.

По мнению члена организации Петра И., проверке также подлежат не только доводы о нарушении права граждан на свободный доступ к береговой полосе общего пользования, но и действия сотрудников полиции, присутствовавших во время судебного осмотра.

Комментариями представителей ВДЦ «Смена», администрации Анапы, Анапского районного суда, прокуратуры Краснодарского края и полиции относительно доводов, изложенных в жалобе, "Кавказский узел" на момент публикации не располагает.

Единая проблематика от Анапы до Сочи

Несвязанный с данным судебным спором ситуации юрист и житель Сочи Виктор Ильин отмечает, что «конфликт вокруг земель ВДЦ «Смена» в поселке Сукко затрагивает общественно значимые вопросы для всего побережья Краснодарского края от Анапы до Сочи, где чиновниками и правоохранителями не обеспечивается соблюдение равных прав граждан на свободный доступ к береговой полосе". 

Мне не известно еще не одного прецедента, когда бы из тысячи поданных исков, суд занял сторону граждан и их права на доступ к береговой полосе

По его словам, пансионаты, отели, гостиницы, санатории, элитные жилищные комплексы (ЖК), перешли в частные руки владельцев и стали узаконенными самостроями через местные суды. Новоявленные собственники этих ЖК и отелей, - захватывают территории общего пользования, строят ограждения для своих нужд и тысячи местных, которые живут у моря в курортных городах лишены возможности пользоваться морем.

 «Нам и нашим детям, которые родились и живут в Сочи, предлагают покупать путевки в их санатории и дома отдыха чтобы искупаться в Черном море. На суды с самозахватчиками береговой полосы Черного моря уходят годы жизни, а воз и ныне там. Такая ситуация наблюдается с начала 90-х годов, то есть более 30 лет. Ее цивилизованное решение остается невозможным, потому что суды занимают сторону нарушителей законов РФ. И мне не известно еще не одного прецедента, когда бы из тысячи поданных исков, суд занял сторону граждан и их права на доступ к береговой полосе", - отметил юрист, имеющий многолетний опыт судебных баталий в Сочи за доступ граждан к морю.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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