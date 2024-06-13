Анапчане пожаловались на преследования после видеообращения к Путину

13 июня 2024, 09:28

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Силовики пытаются представить как несанкционированный митинг действия жителей Анапы, записавших несколько дней назад видеообращение к президенту России с жалобой, что руководство местного детского лагеря перегородило забором пляж, лишив тем самым людей доступа к нему, рассказали активисты. Директор лагеря пояснил, что забор установлен в целях безопасности.

Жители поселка Сукко записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и руководителю Следкома Александру Бастрыкину, в котором попросили разобраться в ситуации, когда руководство детского лагеря "Смена" установила забор на пляже, лишив доступа к нему местных жителей, передал 10 июня "Блокнот Анапа".

Жители Анапы отвергли проведения митинга на пляже



12 июня активисты получили ответ на свое требование убрать забор с колючей проволокой с пляжа Анапы от следственного отдела СКР по Анапе. "Была установлена лишь часть ограждения, разделяющего территорию учреждения и муниципального пляжа. Работы в настоящее время приостановлены в виду широкомасштабных акций протеста со стороны третьих лиц и в социальных сетях", – сказано ответе ведомства.

По словам активистов, силовики пытаются найти людей, которые были на пляже 8 июня и представить их действия как несанкционированный митинг. По этой причине активисты попросили не называть их имена, но согласились рассказать корреспонденту "Кавказского узла" о конфликтной ситуации, которая назревала с 2011 года.

никого митинга не было, и никто его не готовил, а мы возмутились спонтанно происходящим

"Я была 8 июня на пляже. Пришла позагорать и отдохнуть. На пляже было много народа. Местные и приезжие. Местные все друг друга знают, и мы все знаем эту проблему. С прошлого года тут установили забор и забрали у нас пляж под видом безопасности детей. Пришли рабочие и стали монтировать забор. Люди, которые пришли отдыхать, возмутились, что в дальнейшем преподнесли как несанкционированный митинг. Нас фотографировали. Набежали сотрудники лагеря, полиция, Росгвардия. Если бы у нас был несанкционированный митинг, то нас бы там на месте и арестовали, но так как никого митинга не было, и никто его не готовил, а мы возмутились спонтанно происходящим, находясь на пляже, то и на этом все закончилось 8 июня", – рассказала местная жительница Ирина (имя изменено по ее просьбе, – прим. "Кавказского узла").

Поскольку в ответе Следкома указано, что "работы были остановлены из-за широкомасштабных акций", то выходит, что жителям пытаются приписать то, чего не было, отметила она. "Мы жалуемся, да, в разные инстанции на эти заборы, но это наше право, гарантированное Конституцией, и мы отстаиваем наши права", – подчеркнула Ирина.

Ее слова том, что митинга 8 июня не было, подтвердила другая местная жительница Марина (имя также изменено, – прим. "Кавказского узла"). "Никакой акции не было, люди просто возмущались тем, что зону общего пользования превращают на наших глазах в концлагерь", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Марина отметила, что приходила на пляж 31 мая, где увидела, как мужчину, который пытался с двумя маленькими детьми пройти через установленный забор в сторону другого пляжа, напали полицейские и Росгвардейцы.

"Они окружили мужчину и стали требовать от него документы. Когда я услышала речь мужчины то поняла, что он болен и не может говорить, а только пытается что-то сказать и жестикулирует руками. Я увидела женщину, которая забрала детей и спросила ее знает ли она этого мужчину. Она ответила, что знает, это ее сват. Отец мужа ее дочери. А две маленькие девочки – это их общие внуки. Семья приехала на отдых из Москвы. Женщина была растеряна и не знала, что делать", – пояснила Марина.

Позже выяснилось, что мужчина был оштрафован судом на 5000 рублей за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

Близких немого инвалида возмутило утверждение, что он давал показания в суде

Родственница оштрафованного мужчины Галина Терюхина рассказала, что 31 мая она, ее сват и их внуки приехали отдохнуть на пляж в Анапе, но он оказался огороженным. Тогда, чтобы пройти на дикий пляж, где они ранее так же проводили время, приезжая в Анапу, ее сват – Дмитрий Лознер, через море обошел забор и зашел на загороженную территорию, и хотел перенести туда внуков. Но его окружили полицейские и росгвардейцы и затем повели в лагерь. "Как я позже узнала для составления протокола и освидетельствования не пьян ли он", – пояснила Терюхина корреспонденту "Кавказского узла".

Дмитрий Лознер в 2020 году перенес инсульт, потерял речь и был признан судом недееспособным, получил инвалидность, добавила она.

Он не мог ничего объяснить, так как он не может говорить и не может писать. Он только протянул нам решение суда

В доме Лознера был проведен обыск. Узнав, что он инвалид, силовики заявили, что должны отвезти его в полицию для выяснения обстоятельств и затем привезут назад. "Они обманули и меня и его. Уже стало темнеть. Вся наша семья была напугана. Мы стали везде звонить и выяснять где Дмитрий. Испытали стресс. Но поздно ночью он появился и не мог ничего объяснить, так как он не может говорить и не может писать. Он только протянул нам решение суда из которого стало ясно что он был в суде, где его оштрафовали на 5000 рублей", – рассказала Терюхина.

Она заявила, что решение суда необоснованное, так как в материалах указано, что будто бы Лознер говорил и пояснял. Терюхина подчеркнула, что его судили без опекуна, без адвоката, без возможности изъяснить свою позицию.

"Из объяснений Лознер Д.В. суду стало понятно, что он не согласен с установлением забора на пляжной территории, и отступ от уреза воды должен составлять 200 метров. На вопрос председательствующего верно ли истолковано его объяснения, ответил утвердительно. При просмотре видеозаписи с камеры видеонаблюдения, приобщенной к материалам дела, себя узнал, нахождение и проникновение на территорию ВДЦ "Смена" не отрицал", – сказано в решении суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Дмитрий Лознер не может обжаловать решение суда в силу недееспособности. На заборе не было таблички, предупреждающей о том, что это некий режимный объект, отметила Терюхина.

Дела о нарушении пропускного режима охраняемого объекта, в силу статьей 23.1 и 23. 3 КоАП РФ, рассматривает полиция, отметил юрист Роман Клыков. Он рекомендовал родственникам Дмитрия Лознера обратиться с заявлением к прокурору, который в виду инвалидности Лознера, имеет право обратиться в его защиту с апелляцией по отмене незаконного решения суда.

Директор детского лагеря объяснил установку забора мерами безопасности

3 апреля 2023 года внесены изменения в федеральный закон № 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" в статью 12 пунктк 2.2 "Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление", рассказал координатор движения "Анапа гражданская", юрист Олег Янцен.

"Правила нахождения на территории организации отдыха детей и их оздоровления включают в себя: особенности использования расположенных на территории организации отдыха детей и их оздоровления водного объекта или его части, включая осуществление обособленного водопользования, земельного участка в пределах береговой полосы водного объекта либо примыкающего к территории организации отдыха детей", – процитировал он корреспонденту "Кавказского узла".

Формально дирекция детского лагеря права, но что касается социальной справедливости, то новые поправки к закону нарушают статью №9 Конституции РФ и права граждан на доступ к воде, которые так же закреплены статьей №6 "Водного кодекса РФ", отметил юрист.

Янцен считает, что нововведения в Закон можно обжаловать в Конституционном суде, но, по его словам, это длительный и затратный для граждан процесс восстановления их прав.

Житель Анапы и активист Роман, рассказал, что активисты обратились в суд, но судьи затягивают рассмотрение исков уже год. Сам активист пояснил, что проблемой занимается несколько лет, так как бывший директор детского лагеря "Смена" приватизировал не только пляжную территорию, но и дорогу общего пользования и теперь жители этой местности, чтобы проехать к себе домой просят пропуска у дирекции лагеря.

Никогда до 2023 года пляжная территория не огораживалась

"Я родился здесь, вырос и живу в Анапе всю жизнь. Лагерь существует здесь уже около полувека. И был образован в советское время. Но никогда до 2023 года пляжная территория не огораживалась. Когда выводили детей купаться, то вожатые огораживали территорию купания ленточкой, которую потом убирали. Сейчас же эта территория напоминает концлагерь. На забор даже вешали колючую проволоку, но потом после многочисленных жалоб они ее сняли", – рассказал Роман корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что проблема с ограничением свободного доступа к береговой линии Черного моря и набережной в селе Сукко, Анапского района возникла в прошлом году и продолжается по сей день. Бухта села Сукко – имеет ограниченную пляжную территорию 600 метров длиной вдоль берега моря и 25 м шириной, окружена с двух сторон горами "Экономической" и "Солдатской". Пляжем бухты пользуются все жители поселка Сукко. Население было 4000 человек. А после застройки высотными жилыми комплексами прибрежной зоны население увеличилось в 10 раз. "Сейчас проживает здесь 40 000 человек. Летом, когда приезжают гости, то количество пользователей пляжем возрастает кратно", – отметил Роман.

"Мы делали расчеты и получается, что из оставленной нам неогороженной территории на каждого жителя приходится по 10 сантиметров оставшегося пляжа", – подчеркнул он.

По словам активиста, с прошлого года по настоящее время происходит захват пляжной территории руководством ФГБУ "ВДЦ "Смена". Так 17 мая 2023 года металлическим забором было перекрыто 3/4 морского пляжа бухты села Сукко, забор доходил вплоть до береговой линии. Под давлением общественности 30 мая 2023 года забор был демонтирован. Однако, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок был проведен открытый конкурс в электронной форме № 0318100028523000122 на выполнение проектно-изыскательских работ на разработку проекта по объекту: "Возведение периметрального ограждения с комплексом инженерно-технических средств защиты".

Помимо этого, пляжная территория, которую нам оставляют, сдается Администрацией города в аренду и частично занята предпринимателями, предоставляющими платные услуги платные теневые навесы и лежаки, прогулочные катамараны, батуты... Кроме того, ограждение пляжа ВДЦ "Смена" лишает возможности прохода граждан к диким пляжам вдоль береговой полосы к Солдатской горе и далее в сторону Большого Утриша, что хоть немного снижало нагрузку на общественный пляж села Сукко, рассказал Роман.

Он так же рассказал, что ФГБОУ "ВДЦ "Смена" закрыл доступ для местных жителей и гостей к улице Приморская, которая являлась выходом к набережной и морю, закрыл доступ к благоустроенной набережной села Сукко. Сейчас проход к пляжу – это узкий длинный коридор длиной 500 метров и шириной 4,5 метра, огороженный с двух сторон железным забором. Это создает серьезную опасность для людей. В случае экстренной ситуации посетители пляжа просто не смогут выбраться с пляжа и жертв будет не избежать, отметил активист.

Он отметил, что, несмотря на то, что жалобы отправлялись жителями, права которых нарушены в различные инстанции – от президента до прокурора Анапы – в ответ приходят лишь отписки.

Активистка Марина отметила, что было собрано порядка 4000 подписей с требованием вернуть дорогу и пляж и все они были доставлены на имя президента России через его приемную в Москве ею лично, год назад. Однако, реакции не последовало.

Директор ВДЦ "Смена" и чиновники в ответах на обращения жителей ссылаются на 96-ФЗ от 03.04.2023 года, который устанавливает обособленное купание детей в связи с антитеррористической защитой. Активисты заявили, что направили в суды иски, но судьи их пока не приняли в производство.

Приведенные комментарии активистов и жителей Анапы не носят репрезентативного характера и отражают лишь частные мнения горожан.

Директора детского лагеря "Смена" Игорь Журавлёв заявил, что в соответствии с законодательством, детские организации отдыха и оздоровления имеют право устанавливать правила пребывания посторонних лиц на своей территории, в том числе на участках береговой полосы водных объектов. Он пояснил, что забор необходим для безопасности детей, передал 10 июня "Блокнот Анапа".

"Кавказский узел" также писал, что 3 августа 2023 года стало известно, что в Анапе задержан мужчина, незаконно проникший на территорию лагеря "Счастливое детство", за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Родители потребовали усилить меры безопасности в лагере и наказать его руководство.

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