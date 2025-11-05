×

Главная   /   Анонсы событий
18:55, 5 ноября 2025

Мультфильмы о беглянках с Северного Кавказа покажут в Калининграде

Анимационный док-сериал "Символ свободы". Фото: https://t.me/marem_group/1358

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анимационный док-сериал "Символ свободы", созданный правозащитной группой "Марем", в котором рассказываются истории беглянок с Северного Кавказа, покажут в Калининграде.

Как писал "Кавказский узел", истории восьми жертв домашнего насилия из регионов Северного Кавказа были представлены на выставке "Символ свободы", которую организовала в Тбилиси правозащитная группа "Марем". Девушки в представленных на выставке мультфильмах рассказали, что стало для них символом освобождения и новой жизни.

Показ анимационного док-сериала о женщинах Кавказа  «Символ свободы» пройдет 7 ноября в 19:00 мск в пространстве "Феминитив" в Калининграде.

Это серия из восьми коротких мультфильмов о женщинах с Северного Кавказа, о том, от чего они бегут и главное – в какой момент им удается почувствовать себя свободными. Это истории девушек и женщин, не нашедших защиты там, где, казалось бы, её нужно искать в первую очередь – в собственной семье. И которые вынуждены бежать, спасаясь от самых близких, от мужей, братьев, отцов и матерей", сообщила правозащитная группа "Марем".

Авторы проекта - главред "Даптара" Светлана Анохина и журналистка Екатерина Нерозникова, которые являются активистками «Марем»

Вход на мероприятие свободный. Желающих присоединиться приглашают заполнить  форму по ссылке и узнать адрес.

Автор: "Кавказский узел"

