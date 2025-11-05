Житель Азербайджана обвинен в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бакинский военный суд поступило дело Шохрата Мамедова, обвиняемого в госизмене и шпионаже.

Судебный процесс над Мамедовым начался в Бакинском военном суде 4 ноября.

Мамедов был задержан в марте этого года сотрудниками Службы госбезопасности. Он обвиняется в государственной измене в форме умышленного шпионажа в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана (статья 274 Уголовного кодекса), ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного, пишет "Тренд".

На первом судебном заседании под председательством судьи Заура Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого, информирует Oxu.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре суд отправил под домашний арест бывшего президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева. Он обвиняется в госизмене и легализации имущества, полученного преступным путем.