Элене Хоштария оставлена под стражей
Суд в Тбилиси оставил под стражей лидера движения "Дроа" Элене Хоштарию, так как она отказалась выплачивать залог.
Как писал "Кавказский узел", 16 сентября прокуратура Грузии выдвинула обвинение Элене Хоштария в повреждении чужого имущества, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сама оппозиционерка назвала процесс "фарсом" и отказалась от права на защиту, сочтя юридическую тяжбу с властями бессмысленной. Суд назначил Хоштарии залог в пять тысяч лари, однако она отказалась его платить и осталась под стражей.
Хоштария оставила надпись: "Русская мечта" на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе и ныне занимающего этот пост. На видео, которые распространила она сама на своей странице в Facebook*, видно, как она наносит маркером буквы на предвыборный баннер с изображением Каладзе.
Тбилисский городской суд оставил под стражей лидера движения "Дроа" Элене Хоштарию, обвиняемую в повреждении предвыборного плаката Кахи Каладзе, пишет 3 ноября "Грузия-онлайн".
Судья Нато Худжадзе напомнила, что Хоштарии была назначена выплата залога в пять тысяч лари, но она не уплатила его в установленный срок, следовательно, избранная ранее мера пресечения в виде ареста оставлена в силе.
Хоштария в знак протеста отказалась присутствовать на процессе, находясь в пенитенциарном учреждении, она написала заявление, в котором назвала суд "украденным" и заявила, что не намерена в нем участвовать.
Интересы Хоштарии в суде представляет общественный адвокат Элене Маглакелидзе, она обратилась с ходатайством о самоотводе, но суд его не удовлетворил. Судья заявила, что для самоотвода нет правовых оснований. Сама Маглакелидзе сообщила, что встречалась с Хоштарией, та заявила, что не хочет, чтобы кто-то защищал ее интересы.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
