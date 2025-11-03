Снос пристроек и цветочных клумб в центре Махачкалы возмутил горожан

Представители мэрии Махачкалы убрали с тротуаров в центре города несколько десятков пристроек к зданиям, входных групп и цветочных клумб. Внешний вид улиц после этого значительно ухудшился, посетовали жители города.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года более ста застройщиков провели акцию протеста против сноса многоэтажек в Махачкале. Чиновники в борьбе с самостроями сносят даже дома, возведение которых узаконено через суд, и не учитывают интересы покупателей квартир, указали участники акции.

Мэрия Махачкалы 30 октября отчиталась в своем телеграм-канале о том, что на проспекте Расула Гамзатова – центральной улице города, ведущей к городской площади, «была проведена работа по освобождению тротуарной части города от незаконно размещённых объектов». Все они были установлены самовольно, занимали часть пешеходного пространства и мешали "свободному и безопасному передвижению" жителей, говорится в публикации.

На кадрах видео, которым проиллюстрирована публикация, видно, как рабочие убирают декоративные клумбы с зеленью, установленные около магазина "Океаника".

Представитель мэрии пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что всего в октябре было демонтировано 50 объектов, возведенных самовольно, без необходимых разрешающих документов.

Чиновник отметил, что сносу предшествовали работа профильной комиссии, а владельцам заранее предоставлялся срок на устранение нарушений. В числе снесенных конструкций - коммерческие павильоны, несанкционированные пристройки, и входные группы, которые располагались на муниципальной земле с нарушением градостроительных норм.

Некоторые жители Махачкалы подвергли критике действия властей. Так, махачкалинец Магомед-Расул сказал корреспонденту «Кавказского узла», что действия мэрии похожи на пиар-акцию. По его словам, подобные работы проводились и при предыдущих мэрах, но часть объектов потом были восстановлены.

«Незаконные торговые будки, не вписывающиеся в интерьер, убирать надо. Но кому мешали красиво оформленные кафе, магазины, тем более зелень в кадках? В городе полно самостроев-многоэтажек, идет захват придомовых территорий, разберитесь лучше с этим», - заочно посоветовал властям мужчина.

Туристы бывают в восторге от таких красивых локаций. И теперь их сносят

Махачкалинка Амина также сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что ей не нравится избирательный характер сноса объектов. «Только город стал более цивилизованным, появились красиво оформленные точки общепита, зелень, легкие столики. Я работаю гидом, туристы бывают в восторге от таких красивых локаций. И теперь их сносят, превращая Махачкалу вновь в серый безликий город», - сказала она.

Схожее мнение высказал житель города Саид. «В городе появились красиво оформленные магазины, рестораны, кафе. Если есть какие-то нарушения – дайте возможность исправить, или узаконить. Многие летние площадки кафе идут под снос. Весной приедут тысячи туристов, думаю, они будут в шоке. В городе почти нет зеленых территорий, власти ничего не делают для разбивки новых парков и скверов, зато решили уничтожить уютные локации», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

