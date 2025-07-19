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22:53, 19 июля 2025

Мэрия Махачкалы рапортовала о демонтаже десятков киосков

Демонтаж киоска в Махачкале. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Джамбулата Салавова от 19.07.25,https://t.me/DzhambulatSalavov/276.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

70 незаконно установленных торговых объектов демонтированы в Махачкале, в том числе в городских парках. Киоски вывозятся при содействии полиции.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы рассказали, что из-за обилия торговых точек в парках гулять с детьми стало сложно. Активисты движения "Город наш" годами добиваются от властей прозрачности в распределении торговых мест.

В Махачкале убирают с муниципальных территорий самовольно установленные нестационарные торговые объекты. "Мероприятия по вывозу НТО затронули дворовые территории, парки и скверы, где незаконные киоски и павильоны долгое время мешали комфорту жителей и нарушали правила благоустройства. За последние 20 дней мы вывезли свыше 70 павильонов", — заявил врио мэра Махачкалы Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале

Ряд торговых объектов демонтированы в парках. Так, еще 17 июня мэрия сообщала, что в парке 50-летия Октября демонтированы две незаконные будки, а также  установленные морозильные лари и холодильники. Парк имени Сулеймана Стальского полностью очищен от незаконной торговли. Несколько оставшихся будок имеют ранее согласованные необходимые документы. 

Парк "Ак-Гель" сейчас свободен от незаконных объектов, сообщила мэрия. В сообщении также указано, что киоски вывозятся при содействии полиции. 

Напомним, 14 мая суд арестовал на два месяца первого заместителя директора Дирекции парков и скверов Махачкалы по обвинению в получении взятки. Его начальник ранее был арестован по делу о превышении полномочий. Согласно версии следствия, за эти деньги чиновник обеспечивал предпринимателю беспрепятственную работу аттракционов, которые тот установил в парках Ленинского комсомола, имени 50-летия Октября и на территории Родопского бульвара.

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Автор: "Кавказский узел"

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