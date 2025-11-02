×

Кавказский узел

Лента новостей
23:35, 2 ноября 2025

Названы имена десяти убитых в зоне СВО бойцов из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Атов, Хаджи-Мурат Валиев, Медик Хамоков, Роберт Гедгагов и еще шесть бойцов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 324 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 1 ноября власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 314 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Администрация сельского поселения Ново-Хамидие Терского района Кабардино-Балкарии, отчитываясь о передаче родным бойцов наград назвала имена 10 убитых в зоне СВО бойцов. Среди них: Аслан Атов из сельского поселения Белоглинское, Хаджи-Мурат Валиев и Медик Хамоков из сельского поселения Дейское, Роберт Гедгагов из сельского поселения Хамидие, Хазрет Гуважоков из сельского поселения Верхний  Курп, Хабас Хагаров из сельского поселения Урожайное, Зураб Шидаков из сельского поселения Инаркой, Юрий Мелешко, Валерий Караев и Альберт Гогунков из Терека, сообщила сегодня администрация поселения в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 324 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 311 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
