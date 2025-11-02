14 беспилотников сбиты в Краснодарском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили в Краснодарском крае 14 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В зоне атаки вновь оказался порт Туапсе.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Краснодарском крае были уничтожены 32 беспилотника. Еще 39 дронов сбиты над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.

После ночной атаки обломки беспилотников найдены в Анапе, Геленджике, Туапсе и еще четырех населенных пунктах Туапсинского округа. Повреждены два гражданских судна, несколько домов и здание железнодорожного вокзала в Туапсе. В туапсинском порту, где получил повреждения нефтеналивной танкер, повреждены строения и инфраструктура терминала.

С 9.00 мск до 12.00 мск уничтожены 15 украинских беспилотников, из них 14 в Краснодарском крае и один – над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Угроза атаки беспилотников была объявлена в Новороссийске и Туапсе, сообщил в 10.41 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. К 13.01 мск угроза атаки была отменена.

Есть незначительные повреждения инфраструктуры, в том числе и порта

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил в 10.25 мск в своем телеграм-канале о том, что "работает ПВО". Позднее он добавил, что в результате атаки "есть незначительные повреждения инфраструктуры, в том числе и порта".

"В некоторых зданиях повреждены окна. Среди населения жертв и пострадавших нет", - написал чиновник.

Напомним, минувшей ночью были введены ограничения на прием и отправление рейсов в аэропортах Волгограда и Геленджика, а позднее – в аэропортах Сочи и Краснодара. Утром ограничения были сняты.