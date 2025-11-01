Беспилотники сбиты в трех районах Ростовской области

Военные сбили беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 31 октября военные обезвредили БПЛА в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

Минувшей ночью силами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Люди, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в 05.43 мск.

Напомним, в ночь на 30 октября в Ростовской области во время атаки БПЛА были повреждены два частных дома, а в Волгоградской области - вышка сотовой связи.

21 октября в Ростове-на-Дону на два частных дома упал дрон, пострадали два человека. В Батайске в результате атаки были повреждены: 131 квартира в восьми жилых домах, 41 автомобиль, семь торговых павильонов и частный медцентр. К 27 октября властям поступило более 200 заявлений на выплаты от пострадавших.