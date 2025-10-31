Осужденный в Грузии россиянин Артем Грибуль объявил голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Грузии по обвинению в наркоторговле Артём Грибуль объявил голодовку и требует установить личности всех сотрудников исправительного учреждения, которые бесчеловечно обращались с Анастасией Зиновкиной.

Как писал "Кавказский узел", состояние осужденной в Грузии по делу о наркотиках россиянки Анастасии Зиновкиной ухудшилось, в течение восьми часов она не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине. Об отказе сотрудников женской тюрьмы в Рустави предоставить ей медицинскую помощь Анастасия Зиновкина рассказала знакомым в телефонном звонке 30 октября.

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. После оглашения приговора и Зиновкина, и Грибуль заявили, что начинают голодовку. Ее они прекратили 17 сентября.

По словам адвоката Артёма Грибуля Дарьи Самодуровой, Грибуль объявил голодовку и требует установить личности всех сотрудников исправительного учреждения № 5, которые бесчеловечно обращались с Анастасией Зиновкиной.

"Несколько минут назад мне позвонил мой подзащитный Артём Грибуль. Он узнал из СМИ об ужасающей новости об Анастасии Зиновкиной, опубликованной вчера", - написала сегодня адвокат на своей странице в Facebook*.

"Напомню, что Анастасия Зиновкина стала жертвой бесчеловечного обращения со стороны сотрудников исправительного учреждения. Артем Грибуль сообщил мне, что начинает голодовку. Артём Грибуль требует установить личности всех сотрудников исправительного учреждения № 5, которые бесчеловечно обращались с Анастасией Зиновкиной. Все выявленные преступники должны быть уволены с работы и наказаны", - заявила адвокат.

