Главная   /   Лента новостей
16:00, 29 октября 2025

Шесть сотрудников Росгвардии арестованы по делу о взятках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три силовика взяты под стражу на два месяца, еще трое – на один. Кроме того, три росгвардейца отправлены под домашний арест. 

Как писал "Кавказский узел", 27 октября были заключены под стражу до 28 ноября трое сотрудников Росгвардии: 

Сегодня Ленинский районный суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца, до 27 декабря, троих сотрудников Росгвардии – бойца второй оперативной роты ОМОН А. Джикайти, младшего инструктора-снайпера ОМОН З. Кантемирова и замкомандира второй роты управления вневедомственной охраны А. Гутиева. Об этом сообщило издание Основа со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики. 

Отметим, что вчера, 28 октября, еще трое сотрудников Росгвардии были арестованы тем же судом до 28 ноября. "Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в отношении оперативного дежурного, полицейского бойца ОМОН и оперуполномоченного оперативного отделения специального отряда быстрого реагирования "Нарт" Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РСО-Алания", - сказал источник «Интерфакса», не называя имен отправленных под стражу.

Тогда же Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца, до 26 декабря, трех сотрудников Росгвардии: инспектора ЦЛРР управления Росгвардии по Северной Осетии А.Азиева, начальника ОВО по Правобережному району М. Джанаева и полицейского (бойца) второй оперативной роты отряда мобильного особого назначения «Ирбис» И. Яковлева, сообщило издание «Крыльям TV».

Всех силовиков обвинили по статьям «Пособничество в даче взятки» и «Дача взятки».

Отметим, что в СИЗО находятся в том числе начальник управления Валерий Голота и его заместитель.

