Кавказский узел

19:01, 29 октября 2025

Волгоградец осужден по делу об оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону признал комментарий в соцсети жителя Волгограда Дмитрия Журавлев оправданием терроризма и приговорил его к семи годам колонии. По версии следствия и суда, Журавлев выполнял задание украинской стороны.

Южный окружной военный суд признал виновным Дмитрия Журавлева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и статьей 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) УК РФ.

По версии следствия и суда, 3 мая 2023 года в Волгограде Журавлев позвонил на номер, используемый представителями украинской организации (ее название не указано), и в ходе телефонного разговора получил указание о дальнейшем скрытом сотрудничестве. 4 мая он направил сообщение, в котором выразил желание и готовность сотрудничать, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда в Telegram-канале.

В начале августа 2024 года представители украинской организации дали Журавлеву задание, выполняя которое он разместил в Интернете комментарий, направленный на оправдание террористической деятельности, добавила пресс-служба суда.

Дмитрий Журавлев был задержан силовиками 9 октября 2024 года. 

"Согласно приговору Журавлеву по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что волгоградец был признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Южный окружной военный суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

Автор: "Кавказский узел"

