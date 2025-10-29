Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы
Военный суд в Нальчике приговорил к двум годам колонии Алима Шкахова, признав его виновным в менее чем в месячном отсутствии в части.
Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.
Военнослужащий Шкахов признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.
По данным суда, Шкахов "28 января 2025 года в период мобилизации" без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть в городе Ставрополь.
"25 февраля 2025 года Шкахов был обнаружен в селе Малка сотрудниками полиции, а с 28 января по 25 февраля проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.
В суде подсудимый признал вину. "Шкахову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии общего режима", - сообщил суд.
Имя подсудимого пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Алим Шкахов.
Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.
При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".
