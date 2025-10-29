Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к двум годам колонии Алима Шкахова, признав его виновным в менее чем в месячном отсутствии в части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Шкахов признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Шкахов "28 января 2025 года в период мобилизации" без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть в городе Ставрополь.

"25 февраля 2025 года Шкахов был обнаружен в селе Малка сотрудниками полиции, а с 28 января по 25 февраля проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде подсудимый признал вину. "Шкахову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии общего режима", - сообщил суд.

Имя подсудимого пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Алим Шкахов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".