×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:12, 29 октября 2025

Глава общины Масис Давид Амбарцумян арестован

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские арестовали главу общины Масис Давида Амбарцумяна, ранее приговоренного к лишению свободы за организацию массовых беспорядков, прямо в аэропорту Еревана, куда он прилетел из Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля 2018 года, когда в Армении происходила "бархатная революция", группа людей в масках совершила нападение на сторонников Никола Пашиняна в ереванском районе Эребуни. Нападавшие были вооружены дубинками, камнями и электрошокерами. По словам пострадавших, полиция бездействовала. 31 мая по этому делу были задержаны мэр Масиса Давид Амбарцумян, его заместитель Карен Оганян и еще три человека. 1 июня им были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. 23 октября Ереванский уголовный суд приговорил Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

Глава общины Масис Давид Амбарцумян арестован. Он находился с рабочим визитом в Москве и был арестован сразу после прилета в аэропорту Еревана, пишет 28 октября News.am.

По словам общественного деятеля Нарека Маляна, Амбарцумян был арестован сразу при выходе из самолета. Его родственники, друзья и сторонники собрались в аэропорту, чтобы встретить его. Туда же были стянуты значительные силы полиции.

Сам Амбарцумян, пожав руку сотруднику полиции, сказал, что ожидал ареста.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
05:19, 28 октября 2025
Микаэл Арзуманян переведен под домашний арест
23:56, 27 октября 2025
Более 40 человек попали под следствие после протестов в Гюмри
Объявление о розыске Айшат Баймурадовой в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
21:38, 27 октября 2025
Правозащитники из России попросили Ереван довести до конца расследование дела Баймурадовой
05:14, 27 октября 2025
Вардану Гукасяну предъявлено новое обвинение
Объявления о розыске Айшат Баймурадовой были расклеены по всему Еревану. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
01:45, 24 октября 2025
Правозащитники в Армении потребовали расследовать смерть Айшат Баймурадовой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
28 октября 2025, 20:39
Ростовский блогер обвинен по делу о фейках про армию

Мирза Мирзаев. Фото: Росгвардия. Южный округ / Telegram
28 октября 2025, 18:57
Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев осужден на девять лет

Пляж в Анапе. 28 октября 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14348
28 октября 2025, 16:01
Выбросы мазута на берег произошли в Анапе

Афган Садыгов. Фото: IPN Interpressnews
28 октября 2025, 14:08
Журналист Садыгов получил в Тбилиси 54 штрафа за участие в протестах

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше