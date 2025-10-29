Глава общины Масис Давид Амбарцумян арестован

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские арестовали главу общины Масис Давида Амбарцумяна, ранее приговоренного к лишению свободы за организацию массовых беспорядков, прямо в аэропорту Еревана, куда он прилетел из Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля 2018 года, когда в Армении происходила "бархатная революция", группа людей в масках совершила нападение на сторонников Никола Пашиняна в ереванском районе Эребуни. Нападавшие были вооружены дубинками, камнями и электрошокерами. По словам пострадавших, полиция бездействовала. 31 мая по этому делу были задержаны мэр Масиса Давид Амбарцумян, его заместитель Карен Оганян и еще три человека. 1 июня им были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. 23 октября Ереванский уголовный суд приговорил Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

Глава общины Масис Давид Амбарцумян арестован. Он находился с рабочим визитом в Москве и был арестован сразу после прилета в аэропорту Еревана, пишет 28 октября News.am.

По словам общественного деятеля Нарека Маляна, Амбарцумян был арестован сразу при выходе из самолета. Его родственники, друзья и сторонники собрались в аэропорту, чтобы встретить его. Туда же были стянуты значительные силы полиции.

Сам Амбарцумян, пожав руку сотруднику полиции, сказал, что ожидал ареста.