Главная   /   Лента новостей
04:20, 28 октября 2025

Житель Сумгаита осужден за подготовку нападания на синагогу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Сумгаита Абдуллу Алиева, признав виновным в связях с террористической организацией и подготовке нападения на синагогу горских евреев в Баку.

Как писал "Кавказский узел", в мае дошло до суда дело жителя Сумгаита Абдуллы Алиева, который обвинялся в связях с террористической организацией и подготовке нападения на синагогу горских евреев в Баку в декабре 2024 года.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор Абдулле Алиеву, он признан виновным в совершении преступлений по статьям 28.214.2.1 ((подготовка к терроризму группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом), 28,214.2.3 (подготовка к терроризму с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28,214.2.6 (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе) УК Азербайджана, пишет 27 октября Oxu.az.

По данным следствия, Алиев планировал масштабную атаку на синагогу горских евреев в Баку, однако был задержан непосредственно при попытке совершить преступление. Выяснилось, что он присягнул на верность лидеру террористов по прозвищу Абу Радд. У него изъяли топор, два ножа и зажигательно-взрывные устройства.

В последнем слове Алиев выразил раскаяние в содеянном, защита ходатайствовала о вынесении оправдательного приговора, однако ходатайство было отклонено. Суд приговорил Алиева в 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Автор: "Кавказский узел"

