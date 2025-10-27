×

17:39, 27 октября 2025

Житель Дагестана осужден по делу о призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону назначил штраф жителю Дагестана Магомеду Абулайсову, признав его виновным в призывах к терроризму.

Дело уроженца Дагестана рассматривал Южный окружной военный суд. Он был обвинен по статье о призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (205.2 УК России). 

По информации республиканского управления ФСБ, обвиняемый имел страницу “ВКонтакте”, открытую для других пользователей этой соцсети. На этой странице он опубликовал две аудиолекции одного из проповедников радикального ислама. 

"Целью опубликованного материала было распространение идеологии терроризма в обществе, убеждение аудитории в ее обоснованности и привлекательности", - цитирует сообщение ведомства ТАСС. 

Суд признал Абулайсова виновным и назначил ему штраф в 450 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права заниматься администрированием сайтов, пишет “Мирмол”.

Дело Магомеда Абулайсова поступило на рассмотрение суда в июле, следует из карточки дела на сайте суда. Абулайсов родился в селе Ашали Ботлихского района Дагестана, в августе ему исполнилось 23 года, следует из записи о нем в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно данным бота, отслеживающего обновления в этом перечне, данные Абулайсова внесли в список 2 июня.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Рамазана Валиева к штрафу в 400 тысяч рублей по аналогичной статье о призывах к терроризму. Ранее 45-летний житель Чегема был приговорен по такому же обвинению к штрафу в 450 тысяч. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

