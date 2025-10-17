×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
18:11, 17 октября 2025

Житель Дагестана оштрафован за призывы к терроризму

Южный окружной военный суд. Фото: Правительство РО.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Рамазана Валиева виновным в призывах к терроризму и приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей.

По версии следствия, житель Дагестана Валиев, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, создал и опубликовал в сети Интернет детальный план вооруженной борьбы против государственной власти на территории региона, тактику нападения на воинские части и административные здания, призывы к насильственному свержению конституционного строя и установлению шариатского правления.

В дальнейшем ссылки на указанные материалы были распространены в чатах Telegram с целью призыва к насильственным действиям против государственной власти, информирует пресс-служба УФСБ по Дагестану.

"Южный окружной военный суд города Ростова-на-Дону признал Валиева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК России, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", - уточнила пресс-служба.

Имя Валиева в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Рамазан Валиев, обвиненный по этой статье.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в середине сентября администрация Хасавюрта опубликовала "поучительное" видео с молодым человеком, обвиненным в призывах к террористической деятельности из-за публикаций в соцсети.

Автор: Кавказский узел

