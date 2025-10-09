Житель Дагестана обвинен в экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель села Ургула Цумадинского района разместил в Telegram видео с призывами к лишению жизни по религиозному признаку, заявило следствие.

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении жителя Цумадинского района республики за публикации в Telegram с призывом к осуществлению экстремистской деятельности, информирует ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - сообщает агентство.

По версии следствия, житель села Ургула Цумадинского района Дагестана в апреле 2025 года на своей странице в мессенджере Telegram, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил видеоматериал, содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности, побуждающей к насильственному лишению жизни в отношении группы лиц по религиозному признаку, говорится в публикации.

