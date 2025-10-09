Житель Дагестана обвинен в экстремизме
Житель села Ургула Цумадинского района разместил в Telegram видео с призывами к лишению жизни по религиозному признаку, заявило следствие.
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении жителя Цумадинского района республики за публикации в Telegram с призывом к осуществлению экстремистской деятельности, информирует ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.
"Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - сообщает агентство.
По версии следствия, житель села Ургула Цумадинского района Дагестана в апреле 2025 года на своей странице в мессенджере Telegram, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил видеоматериал, содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности, побуждающей к насильственному лишению жизни в отношении группы лиц по религиозному признаку, говорится в публикации.
Ранее "Кавказский узел" писал, что житель Дагестана получил условный срок за публикацию комментариев, которые содержали публичные призывы к убийствам по национальному признаку, а также убийствам силовиков,
