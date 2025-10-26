Умар Нурмагомедов победил американца Баутисту на турнире UFC

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На турнире в Абу-Даби боец UFC из Дагестана победил соперника из США Марио Баутисту.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года Умар Нурмагомедов победил в турнире UFC американца Кори Сэндхагена.

Боец смешанного стиля из Дагестана Умар Нурмагомедов победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби, бой состоялся 25 октября, пишет "Интерфакс".

Поединок в легчайшем весе продлился три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением жюри.

Таким образом у 29-летнего троюродного брата Хабиба Нурмагомедова в активе 19 выигранных боев при одном поражении, 32-летний Баутиста проиграл третий бой при 16 победах.

