04 августа 2024, 02:56

Брат Нурмагомедова победил американца в главном поединке турнира UFC

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На турнире UFC в Абу-Даби боец смешанного стиля из Дагестана Умар Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2019 года Умар Нурмагомедов победил бразильца Сайдемара Онорио в турнире смешанных боевых единоборств PFL 6, одержав 11-ю победу в 11 поединках.

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 3 августа завершился турнир UFC on ABC 7. Главным боем турнира стало противостояние уроженца Дагестана Умара Нурмагомедова и американца Кори Сэндхагена, пишет "Чемпионат".

Бой продлился пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для него эта победа стала 18-й по счету, при этом на его счету ни одного поражения.

Еще один боец из Дагестана Шарабутдин Магомедов победил Михала Олексейчука из Польши. Бой также завершился единогласным решением судей, информирует "Интерфакс".

Напомним, что 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов защитил пояс чемпиона в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора. Поединок завершился дракой между командами двух бойцов. 29 января Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Нурмагомедова на 500 тысяч долларов и отстранила от боев на девять месяцев, начиная с даты поединка. В июне абсолютный бойцовский чемпионат объявил о поединке Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Примечание:

"Победа Нурмагомедова вызвала ликование его односельчан", "Нурмагомедов победил Макгрегора", "Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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