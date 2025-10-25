Тренер из Дагестана стал фигурантом второго уголовного дела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело об участии в деятельности террористической организации возбуждено против бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова, который участвует в боевых действиях на стороне Украины и уже является фигурантом дела о госизмене.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года стало известно, что силовики в рамках дела объявили в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова, который участвует в боевых действиях в украинском подразделении.

Уголовное дело об участии в деятельности террористической организации возбуждено против россиянина за участие в вооруженном конфликте против ВС РФ на территории Украины, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Дагестану.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)", – сообщили в УФСБ.

По данным следствия, подозреваемый разделяет идеологию сепаратизма, является противником воссоединения Крыма с Россией, самоопределения новых регионов РФ, а также решения о проведении специальной военной операции. В феврале 2022 года он по собственной инициативе вступил в состав "Батальона имени Имама Шамиля"*. "С момента вступления и по настоящее время подозреваемый продолжает в составе указанной террористической организации принимать участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины", – добавили в управлении.

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что речь идет о бывшем главном тренере сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеде Ахмедове.

Ранее сообщалось, что Ахмед Ахмедов работал директором детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе, а также главным тренером сборной республики по кикбоксингу в разделе фул-контакт. Среди его воспитанников - чемпионы России, Европы и мира, пишет агентство.

* организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.