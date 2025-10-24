×

23:32, 24 октября 2025

Акция у парламента Грузии продолжилась на фоне массовых задержаний

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Демонстранты в Тбилиси в 331-день подряд перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента. В течение дня полицейские задержали около 25 человек за участие в протестах в предыдущие дни. 

Как писал "Кавказский узел", 22 октября, в 329-й день непрерывных протестов, полицейские массово задерживали активистов, которые пытались перекрыть движение по проспекту Руставели. МВД заявило, что задержаны до 20 человек, правозащитники сообщили, что задержанных около 30. Днем позже, 23 октября, полиция позволила демонстрантам ненадолго перекрыть проезжую часть проспекта Руставели, так как активистов было больше, чем в предыдущий день.

Протестующие у здания парламента в Грузии сегодня вечером перекрыли движение по проспекту Руставели в 331-день подряд. Дорога была перекрыта не более 20 минут: изначально активисты собрались на тротуаре возле парламента, затем часть из них вышла на проезжую часть и выстроилась в живую цепь, а через некоторое время полицейские заставили их освободить проезд, предупредив о возможном наказании, передает "Интерпрессньюс". 

После открытия проезжей части акция протеста продолжилась на тротуаре. Демонстранты напомнили о неизменных требованиях,  назначить новые выборы и освободить всех арестованных за участие в протестах. Они скандировали: "Долой полицейский режим!" и "Мы не боимся!", пишет Publika.

В течение дня полицейские задержали в Тбилиси около 25 человек, обвинив их в перекрытии проезжей части на проспекте Руставели в предыдущие дни. Среди задержанных, в частности, оказались историк Ираклий Вешагуридзе и журналист издания Publika, Басти Мгалоблишвили, который освещал протестные акции с видимым пресс-бейджем. Также были задержаны режиссер и основатель телекомпании Formula Гиорги Липонава,  журналист и телеведущий Васил Иванов-Чиковани и супруга последнего Майя Бокерия. Иванову-Чиковани суд позднее назначил семь суток ареста, а его жена была оштрафована на 5000 лари. Активистку Ануку Гамсахурдия, также задержанную сегодня, суд поздно вечером освободил с устным предупреждением, передает Pirveli. 

“Проспект Руставели был перекрыт, несмотря на то, что весь день снова шли задержания по всему Тбилиси. Ставшее уже традиционным – полиция пыталась разблокировать дорогу. Кроме того, весь день шли суды над задержанными в предыдущие дни и сегодня. Часть арестованных распихали по изоляторам по всей Грузии (даже в Поти), поэтому часть людей весь день или искали адвокатов или отвозили еду в изоляторы”, - подвел итоги 331-го дня протеста Telegram-канал Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

