Трое ростовчан обвинены по делу о терактах на железной дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Ростове-на-Дону обвинили 18-летнего юношу и двоих 16-летних подростков в поджогах на железной дороге. Действия молодых людей квалифицированы как теракты, старшему вменяется также легализация преступных доходов.

Как писал "Кавказский узел", в середине декабря 2024 года силовики отчитались о задержании подозреваемых в поджоге на железной дороге. Двое подростков, 15-летний юноша и 16-летняя девушка, подожгли кабину электровоза на станции Ростов-Товарная, а их 18-летнему знакомому была переведена за это оплата в 150 тысяч рублей, заявляло МВД.

Следком квалифицировал по статье о терактах действия молодых людей, задержанных в декабре прошлого года в связи с поджогами на железной дороге. Младший из обвиняемых, которому уже исполнилось 16 лет, помещен в следственный изолятор.

Согласно версии следствия, 11 декабря 2024 года в Ростове-на-Дону обвиняемые, действуя по указанию неизвестного лица, полученному через мессенджер, подожгли релейный шкаф, обеспечивающий работу железнодорожного транспорта. Через три дня, 14 декабря 2024 года, на территории железнодорожной станции Ростов-Товарный обвиняемые подожгли электровоз, он был поврежден, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

В обоих случаях обвиняемые совершали преступления за обещанное куратором денежное вознаграждение. Молодые люди с мест преступлений скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Ростовской области.

Дело расследуется по части 2 статьи 205 УК РФ (террористические акты, повлекшие причинение значительного имущественного ущерба) 1 , уточняет ведомство. Старшему из фигурантов, 18-летнему, также вменена статья о легализации преступных доходов, так как он перевел полученную за первый поджог криптовалюту в рубли.

"Двое молодых людей в возрасте 18 и 16 лет содержатся под стражей, третья соучастница, 16-летняя девушка, находится под домашним арестом", - говорится в сообщении.

