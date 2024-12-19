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09:08, 19 декабря 2024

Трое подростков задержаны в Ростове-на-Дону за теракт

Задержанные подростки. Стопкадр из видео: mvdmedia.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое подростков 15 и 16 лет подожгли кабину электровоза на станции Ростов-Товарная, а их 18-летнему знакомому была переведена за это оплата в 150 тысяч рублей.

По данным управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), силовики задержали двоих подростков 15 и 16 лет, а также их 18-летнего знакомого. Всех троих следствие считает причастными к поджогу кабины электровоза на станции Ростов-Товарная.

Задержанные сознались в содеянном, по их словам, заказчик пообещал им перевести на электронный кошелёк 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ "Теракт" (предусматривает до 20 лет лишения свободы"), привело 18 декабря "МВД Медиа" сообщение пресс-службы ведомства.

По данным источника, 15-летний школьник и его 16-летняя подружка в минувшую субботу в Ростове-на-Дону подожгли электровоз состава, перевозившего зерно. Подростки бросили две бутылки "коктейля Молотова". Электровоз сразу был отцеплен от остального состава, чтобы огонь не перешел на вагоны с зерном. Силовики задержали подростков и их 18-летнего друга, которому украинские кураторы перевели 150 тысяч рублей в криптовалюте на специальный кошелёк. Совершивший поджог подросток учился на втором курсе местного железнодорожного техникума, а его подружка – на дистанционном обучении в "Мобильной цифровой школе БИТ, передал 18 декабря телеграм-канал "Shot".

"Кавказский узел" также писал, что в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов, расположенных на железной дороге. Так, 11 ноября стало известно, что 18-летний и 21-летний жители поселка Глубокий Ростовской области арестованы по подозрению в поджоге релейного шкафа.

В большей части подобных дел следователи не выявляют заказчиков и называют их "неустановленными лицами". Формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют подростков снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

По его словам, после начала военной операции было положено начало способу, когда в интернете подросткам предлагают заработок с условием видеосъемки их действий, а затем демонстративно задерживают дома. "Имитация борьбы с преступностью – это легкий способ раскрытия преступлений и повышения по служебной лестнице для тех, кто этим занимается на местах", – подчеркнул юрист.

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Автор: "Кавказский узел"

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