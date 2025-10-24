×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
19:55, 24 октября 2025

Районные чиновники попали под следствие после жалоб жителей села Хоредж

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срыв сроков строительства детского сада в селе Хоредж, жители которого пожаловались главе Дагестана Сергею Меликову, следователи сочли виной чиновников администрации Хивского района. Уголовное дело расследуется по статье о халатности. 

Как писал "Кавказский узел", в середине октября жители села Хоредж и военные из зоны боевых действий в видеообращениях потребовали от властей достроить детский сад, который не могут ввести в эксплуатацию с 2013 года. После жалоб сельчан глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что правительство Дагестана возьмет на себя завершение строительства и детский сад в селе Хоредж откроется в 2026 году. 

По версии следствия, в 2015 году между управлением образования муниципального района и подрядной организацией был заключен контракт на строительство детского сада на 100 мест в селе Хоредж, сообщил сегодня Следком Дагестана в своем Telegram-канале.

В том, что предусмотренные контрактом работы не были завершены в установленные сроки, следователи усмотрели вину местных чиновников. По их мнению, должностные лица администрации не исполнили свои обязанности надлежащим образом. 

"Администрацией муниципального образования не были приняты действенные меры, направленные на завершение строительства и выделение необходимого финансирования", - говорится в сообщении. Детсад до сих пор не введен в эксплуатацию, чем существенно нарушены права жителей, отметило ведомство.

Согласно сообщению следователей, конкретных подозреваемых в уголовном деле пока нет. Статья о халатности (часть 1 статьи 293 УК России) предусматривает до года исправительных работ или до трех месяцев ареста.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Герга в видеообращении попросили власти не продавать участок в центре населенного пункта, а построить на нем новый детский сад, так как в имеющемся не хватает мест.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
