Меликов отреагировал на жалобы жителей села Хоредж

Правительство Дагестана возьмет на себя завершение строительства детского сада в селе Хоредж, десятилетний долгострой будет завершен в 2026 году, пообещал глава республики после жалоб сельчан.

"Кавказский узел" писал, что 17 октября жители села Хоредж в Хивском районе Дагестана и участники военных действий на Украине в видеообращениях потребовали у властей достроить детский сад, который не могут ввести в эксплуатацию с 2013 года. Сельчане записали обращение на фоне недостроенного здания детсада.

На жалобы, озвученные в видеообращении жителей села Хоредж, Сергей Меликов отреагировал 21 октября. По словам главы региона, детский сад, о котором идет речь, начинали строить районные власти за счет местного бюджета, но впоследствии “финансирование прекратилось” и стройку забросили.

Сейчас готовность объекта составляет 60%, он числится в реестре незавершенного строительства. Фактически здание более семи лет разрушается. Дети из села Хоредж посещают детский сад в райцентре, куда родители вынуждены отвозить их ежедневно.

Меликов констатировал, что “сегодня на местном уровне старую проблему уже не решить”. Организовать достройку детсада “до полного завершения работ” поручено первому вице-премьеру Руслану Алиеву.

По словам Меликова, в 2026 году детский сад будет открыт для детей. “В ближайшее время эксперты оценят состояние здания, после чего мы определим объем необходимых работ и приступим к завершению строительства”, - написал он в официальном Telegram-канале.