15:00, 24 октября 2025

Протесты против застройки земель в селе Ногир привлекли внимание силовиков

Застройка земель в селе Ногир. Август 2025 г. Фото: https://ams-nogir.ru/Portals/24/p3.jpg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские провели беседы с жителями села Ногир, выступившими против передачи сельхозземель под строительство города-спутника Владикавказа. При этом чиновники не ответили на призывы сельчан не допустить застройки.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре жители села Ногир в видеообращении к Путину попросили помощи в защите пахотных земель. Они пояснили, что местные власти собираются отдать эти земли под застройку для проекта "Долина Симд", хотя ранее по просьбе сельчан глава Северной Осетии решил, что "Долина Симд" будет строиться на землях селения Гизель.

Первоначально город-спутник планировалось построить в селе Ногир, однако в июне глава республики Сергей Меняйло заявил, что жители села Гизель попросили перенести строительство "Долины Симд" в их село. Что касается Ногира, то, по словам Меняйло, на участке, где планировалось строительство "Долины Симд", будет реализован проект застройки льготным жильем для участников СВО. При этом жители села Гизель 2 июля в видеообращении к Путину выступили против реализации проекта "Долина Симд" в их селе.

Жители Ногира, выступавшие против застройки земель проектом "Долина Симд", столкнулись с давлением силовиков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности источник, живущий во Владикавказе, но знакомый с ситуацией в селе.

Приходили полицейские и "проводили беседы"

"К активистам приходили полицейские и "проводили беседы". Также были устроены провокации на сходе жителей села Гизель, куда планируют перенести «Долину Симд», и которые тоже категорически против этой стройки", - рассказал он.

У жителей села Гизель нет единого мнения по поводу застройки сельскохозяйственных земель. 6 июля они провели сход, на котором обсуждали планы возвести в Гизели "Долину Симд", но и в августе в селе продолжались споры о целесообразности строительства.

По его словам, власти не делали тайны из планов строительства в Ногире. «Были анонсы строительства и в прессе и на телевидении. Документ на сайте госзакупок обнаружили уже после обещания отмены строительства», - отметил он, подчеркнув, что при этом на обращения жителей Ногира власти "никак не реагируют".

Начало строительства города-спутника Владикавказа "Долина Симд" намечено на 2026 год за счет средств из федерального бюджета. На площади в 265 гектаров планируется построить около миллиона квадратных метров жилья с социальной инфраструктурой для 36 тысяч человек, три школы и шесть детских садов. Там же планируется возведение футбольной и теннисной академий, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. 

Сами земли, по его данным, пастбищные, но часть распахана под кукурузу. Источник усомнился в том, что власти действительно планируют отдать эти земли под жилье для участников СВО.

«Это (по моему сугубо личному мнению, ничем не подтвержденному) очередная ложь, чтобы пропихнуть под этой маркой строительство «Долины Симд». Лично я (и впрочем подавляющее большинство тех, кого я знаю) отношусь к этому крайне отрицательно. Владикавказ и пригороды застроены нераспроданным жильём. Дефицита жилья в республике не наблюдается от слова "совсем". Новые микрорайоны, даже застроенные более пяти лет назад, стоят минимум на треть пустые. Вся застройка идёт только в угоду девелоперам без малейшего учета необходимости и мнения населения», - сказал он.

Там давно ничего не сеют, только кое-где коровы пасутся

В свою очередь осетинский активист, также попросивший не публиковать его имя, считает, что решение о передаче земель участникам СВО действительно принято. «Решение уже принято – из этих земель будут выдавать участки под индивидуальное жилищное строительство участникам СВО», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил, что на большей части этих земель - пастбище. «Это колхозная земля, но там давно ничего не сеют, только кое-где коровы пасутся. Но проблема с землей больше не в Ногире, а в Алагире, где землю скупили латифундисты, и даже коров пастись бывает выгнать некуда. В Ногире же сейчас мало кто ведет сельское хозяйство, он уже фактически стал частью города… Но теперь вместо единого проекта города-спутника, они, вероятно, получат застройщиков, которые будут скупать землю по кусочкам и все равно застраивать – только уже без единого плана», - сказал он.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

