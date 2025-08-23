×

00:55, 23 августа 2025

План строительства спутника Владикавказа вызвал споры среди сельчан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не все жители села Гизель, на мнение которых сослался Сергей Меняйло, поддерживают проект города-спутника "Долина Симд", часть сельчан категорически против застройки сельхозземель. Стоимость квадратного метра в Северной Осетии неоправданно высока, указали блогеры.  

Как писал "Кавказский узел", власти Северной Осетии заявили о планах строительства города-спутника Владикавказа под названием "Долина Симд". Изначально его планировали построить в селе Ногир, но затем перенесли в село Гизель. 

Как утверждает глава республики Сергей Меняйло, к нему обратились жители села Гизель с предложением перенести строительство "Долины Симд" в их село. "Они справедливо отметили преимущества: быть рядом с будущим городом-спутником - это большие возможности для развития самой Гизели", - написал он 23 июня в своем Telegram-канале. При этом жители села Гизель, соседних селений Октябрьское, Чермен и станицы Архонская 2 июля записали видеообращение к Путину с просьбой не допустить реализацию проекта "Долина Симд", указав, что стройка планируется на землях сельхозназначения. Обращение сельчан было опубликовано в Telegram-канале "Сбереги Башню". 

У жителей села Гизель нет единого мнения по поводу застройки сельскохозяйственных земель, сообщил один их местных жителей. "У нас 6 июля был сход в Гизели, собрались почти всем селом. Обсуждали, как к нам хотят этот город-спутник "Долина Симд" перенести, прямо на наши поля. А ведь сначала его в Ногире строить собирались, но там жители против встали, не дали”, - рассказал Руслан «Кавказскому узлу».

По его словам, в селе продолжаются споры о целесообразности такого строительства. “Вдруг нам сообщают, что принято решение в Ногире строить дома для военных, а проект "Долины" к нам в Гизель перенести. Говорят, что наши жители сами просили этот проект к себе взять. Взамен якобы мы получим за это 120 гектаров земли из владикавказского фонда. Но мы до сих пор спорим, не понимаем, выгодно это нам или нет», - отметил он.

Осетинский блогер Алик Пухаев уверен, что вопрос "Долины Симд" прямо касается проблемы малоземелья в республике. “Земли в принципе в Осетии не очень много, но надо сказать, что огромные части земли простаивают. Она не используется по сельхозназначению, особенно вокруг Владикавказа. Но тут еще есть проблема дорогого жилья и отсутствия льготной ипотеки: у многих нет официального дохода, поскольку в серую зарплату получают, они остаются за пределами ипотеки. Из-за этого у многих сейчас нет возможности купить жилье, а жилье дорогое. Цена квадратного метра сильно выросла в Осетии, поэтому любой строительный проект воспринимается с негативом. А застройщики продолжают строить, причем очень активно. Недавно была информация, что 335 тысяч квадратных метров жилья было сдано за первые два квартала, в прошлом году было сдано около полумиллиона квадратных метров жилья - это уже больше, чем "Долина Симд", там будет около 800 тысяч квадратных метров жилья. Этот проект инициировали власти, чтобы за счет сельской ипотеки и ряда механизмов попытаться все-таки сбить цену на жилье хотя бы на 15% от рыночного уровня и по госпрограммам выдавать это жилье местному населению. Поскольку они очень активно презентовали этот проект, он и столкнулся с таким негативом. Если бы они как застройщики резко начали стройку, я думаю, негатива было меньше», - сказал он «Кавказскому узлу».

Автор Telegram-канала Sid[æ]mon, комментируя споры гизельцев вокруг “Долины Симд”, высказал мнение, что им следует добиваться создания Гизельского района путем выделения в отдельную административную единицу части территории Пригородного района. Он напомнил, что в составе Северо-Осетинской АССР в 1938-1956 годах существовал Гизельдонский район, центром которого с 1944 года было село Гизель. 

Воссоздание для этого Гизельского района, по мнению Пухаева, имеет смысл. “Объяснение довольно простое. Власти хотят построить город-спутник в рамках комплексного развития территорий, чтобы там можно было сдавать жилье под под низкую процентную ставку, чтобы оно было доступным. Сейчас у нас действует сельская ипотека, но чтобы жилье в “Долине Симд” подпадало под сельскую ипотеку, эти земли должны принадлежать сельскому району, а не городу. В этом и логика», - отметил Пухаев.  

 Он уверен, что власти согласились перенести проект из Ногира из-за активной позиции местных жителей. «Можно было, конечно, пытаться продавить жителей сел, но это вызвало бы волну негатива, а зачем негатив вокруг проекта, цель которого - сделать доступное жилье? Власти увидели, что жители села Ногир настроены против этого проекта, они его перенесли в Гизель. Архитекторы, с которыми я общался, они тоже это решение поддержали. На их взгляд, город-спутник лучше встраивается в инфраструктуру Владикавказа именно с той стороны», - объяснил блогер.

В то же время Пухаев согласен с мнением, что во Владикавказе и Пригородном районе нет проблемы нехватки жилья как таковой. Администратор телеграм-канала "Объединение Водная" Алан Гатиев ранее указал, что население республики и города постепенно снижается в течение последних 10 лет. 

«Да, в Осетии численность населения не растет, во Владикавказе официально снижается. Но на деле Владикавказ выступает как город-аттрактор для всех окружающих сел, он высасывает из них население. Люди переезжают во Владикавказ, но прописка остается в селах, в других городах. Люди прописаны в Алагире, Ардоне, Беслане, - у меня много друзей таких, но давно живут во Владикавказе. Поэтому неофициально численность населения все же растет. Другой вопрос, полмиллиона квадратных метров каждый год, которые сдают застройщики - на мой взгляд, это довольно много, даже слишком много. У них могут возникнуть проблемы со спросом, это еще и вопрос высокой цены. В случае с проектом "Долина Симд", я как понимаю, государство эту ситуацию взять под контроль и сделать долгосрочный проект, который будет каждый год давать не больше 50 тысяч квадратных метров. А они нужны, так как нужно льготным категориям граждан выдавать жилье, на них спрос будет», - рассказал он.  

Блогер Батраз Сидамон констатирует, что нет точных данных о снижении количества населения республики. «Население республики уменьшается, да, но население города - не думаю. Люди съезжаются с городов и сел, но прописаны остаются там же. Объективных цифр нет», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, вопрос строительства «Долины Симд» лежит не только в сфере нерешенных земельных вопросов. «Дело не только в этом, это также и нерешенные жилищные вопросы. В Осетии безумные цены на жилье», - отметил он.

Будучи автором идеи о воссоздании Гизельского района, блогер указал, что после строительства “Долины Симд” Гизель де-факто станет городом. «Я считаю, что она не в такой конфигурации должна быть - не придатком к Владикавказу, а более или менее автономным от столицы субъектом», - заявил он.

Блогер также связывает перенос проекта из Ногира в первую очередь с позицией местных жителей. «Думаю, дело только в позиции ногирцев, так как новое место гораздо хуже под цели застройки. Там течет река, менее удобно нарезанный участок, им придется делать новый проект, и, очевидно, общий метраж жилья на новом месте будет меньше. Но тут надо дождаться нового проекта все-таки», - подчеркнул он.

Ни житель Гизели, ни опрошенные “Кавказским узлом” блогеры не располагают информацией о проведении каких-либо общественных слушаний по проекту. 

За последние 10 лет в Северной Осетии наблюдается сокращение численности населения, подтвердил российский социолог, пожелавший остаться анонимным.

«Согласно данным Росстата с 2016 по 2022 год, численность населения республики сократилась примерно на 2,22%. Эта тенденция связана с сочетанием  снижения рождаемости и роста смертности, а также миграционных процессов. Коэффициент рождаемости в Северной Осетии составляет около 1,71, что ниже уровня простого воспроизводства населения - 2,1 ребенка на пару», - сказал он «Кавказскому узлу».

Это приводит к тому, что естественная убыль населения преобладает над приростом, отметил он. «Кроме того, миграция молодежи из Северной Осетии также способствует общей тенденции сокращения населения. Молодые люди покидают республику из-за нехватки рабочих мест и отсутствия карьерных перспектив. То есть можно сказать, что сокращение населения Северной Осетии за последние 10 лет является результатом низкой рождаемости, увеличения смертности, миграционного оттока молодежи и социально-экономических трудностей», - указал социолог.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

