Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Ставрополе

Мужчина, причастный к подрыву взрывного устройства на остановке в Ставрополе, задержан и находится на допросе, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня вечером на троллейбусной остановке рядом с военной частью 247-го гвардейского десантно-штурмового полка произошел взрыв. Пострадала одна женщина, она госпитализирована с травмами. Взрывное устройство было заложено в детской коляске, сообщили источники.

Силовики задержали в Ставрополе мужчину, подозреваемого в причастности к взрыву. Он уже находится на допросе, сообщил со ссылкой на источник в оперативных службах ТАСС.

По информации агентства, на месте инцидента продолжаются следственные действия - часть улицы Серова оцеплена, половина проезжей части перекрыта. Сведения о задержании подозреваемого подтвердили также источники “Коммерсанта”.

Мужчину, по данным Telegram-канала Mash, задержали сравнительно недалеко от места взрыва и “отвели на территорию воинской части для допроса”. Следователи рассматривают версию, что “устроить взрыв его заставили представители Украины”, передал со ссылкой на источник RT.

Официально власти до сих пор не распространили никаких комментариев о произошедшем в Ставрополе. В частности, до сих пор не объявлено, по какой статье расследуется инцидент.