Главная   /   Лента новостей
05:40, 21 октября 2025

Аналитики прокомментировали ухудшение ситуации с политическими репрессиями в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ситуация со свободой слова в Грузии стремительно ухудшается, политические репрессии набирают обороты, считают политологи Васадзе и Чухуа. Их коллега Сихарулидзе, впрочем, уверен, что политзаключенных в стране вовсе нет.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии уже более 327 дней проходят акции противников правящей партии "Грузинская мечта". С 28 ноября 2024 года они требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенныхСиловики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. 4 октября в стране прошли муниципальные выборы, после чего протестующие, несогласные с их итогами, провели акцию и попытались прорваться в президентский дворец. Только по данному делу число обвиняемых достигло 62 человек.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

По данным телеграм-канала Tbilisi life, число политических заключенных в Грузии составляет около 110 человек. При этом МВД анонсирует еще аресты. При этом, по утверждению авторов телеграм-канала, независимые СМИ буквально "захлебываются в потоке политических дел".

Ситуацию с политзаключенными в Грузии прокомментировали 20 октября корреспонденту "Кавказского узла" грузинский политолог Гела Васадзе, глава научно-исследовательского института SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе и профессор Тбилисского университета, историк и общественный деятель Мераб Чухуа.

Ситуация в Грузии с политзаключенными действительно ухудшается, заявил Гела Васадзе.

Страну жалко, лет на двадцать откинут назад

"Ничего удивительного. В Грузии идет переформатирование политического поля и это надо хорошо понимать. Старые партии запретят, всех врагов объявят националистами, создадут ручную оппозицию и загонят себя в такой тупик, что мало никому не покажется. [...] Страну жалко, лет на двадцать откинут назад", - заявил он.

Арчил Сихарулидзе, в свою очередь, отрицает существование политзаключенных в стране. «Говорить о том, что в Грузии 110 политзаключённых - это абсолютная глупость. Для этих людей Михаил Саакашвили политзаключённый. Любой человек, который садится в тюрьму, это политзаключённый. Чтобы назвать человека политзаключённым, нужно доказать политические мотивы их осуждения. Но все ведущие политические деятели от Михаила Саакашвили до Ники Гварамии, которые кричали, что они политзаключённые, проиграли Европейский суд по правам человека. Поэтому говорить о политзаключённых - это очень громко сказано», - сказал он.

По мнению политолога, даже Мзию Амаглобели невозможно назвать узницей совести. «Они говорят о том, что наказание за её правонарушение было несоразмерным. Соответствующим образом политзаключённый - это человек, который никакого правонарушения не делал, человек, которого посадили именно потому, что у него есть свои политические интересы. Когда говорят, что человек является политзаключённым, потому что он нарушил закон, но он не признает этого закона - это не аргумент. Люди, которые целенаправленно нарушают закон, - а это очевидно, - они не могут быть политзаключёнными», - считает Сихарулидзе.

Большинство медиа и тех людей, которые сейчас упоминаются, это люди, которые участвовали в протестах

По его словам, понятие «независимая пресса» также не соответствует действительности. «Большинство медиа и тех людей, которые сейчас упоминаются, это люди, которые участвовали в протестах. Это люди, которые вовлеклись в политический процесс. Это не независимые наблюдатели, это люди, которые участвовали в разных революционных комитетах. И они получили соответствующий ответ от правительства», - сказал политолог.

По его мнению, путаются понятия "независимый" и "объективный". «Можно быть независимым (в финансировании), но быть полностью политически мотивированным. Это две разные вещи. Независимость - это способность, в том числе, собирать финансовую помощь, если что, у своих граждан. А когда ты это не можешь сделать, ты полностью зависим от внешнего финансирования. Многие в Грузии могут сказать, что они независимы от власти, но будут пропагандировать идеи власти. Вы же не будете считать, что они независимы. Вы будете говорить, что это проправительственная пропаганда. Это правило играет в обе стороны», - сказал Сихарулидзе.

Что касается трудностей, с которым столкнулись СМИ в связи с обилием политических дел, то политолог связывает их скорее с проблемой финансирования из-за рубежа. «Политическая пропаганда, которую они вели, она тоже была заказана из-за рубежа. Они зачастую были повязаны с оппозиционными силами. И когда "Грузинская мечта" не смогла договориться с Западом, потому что Запад должен был, по идее, пообещать "Грузинской мечте" перестать копать под власть, перестать финансировать оппозиционные силы, тогда финансовые потоки им перекрылись. Они остались без внешнего финансирования, а внутри страны оказалось, что на них спроса никакого нет у грузинского общества», - добавил Сихарулидзе.

Мераб Чухуа считает, что ситуация с правами человека и свободой слова в стране наихудшая за последние 30 лет.

Они хотят, чтобы было очень страшно, чтобы не было никакой демократии в Грузии

"После переворота, свергнувшего законно избранного президента Звиада Гамсахурдия, наступает полная тоталитарная система, которая подбивается под одних людей <...> Они издают так называемые "законы". И, следуя этим так называемым "законам" любого гражданина Грузии, не имея никакого отношения к политическим процессам, можно было бы арестовать. Потому что они хотят, чтобы было очень страшно, чтобы не было никакой демократии в Грузии", - сказал он.

По словам профессора, новые власти хотят сделать Грузию," как бы губернией Российской империи". "Вот это их основная цель, с чего они хотели бы внедрить постсоветскую свободную Грузию. Они подгоняют нас к положению ниже, чем Белоруссия стоит по отношению к России", - полагает Чухуа.

Поэтому он считает, что число политзаключенных в Грузии будет расти. "У нас уже огромное количество политических заключенных. Это узники совести, права которых невозможно защищать. И темп, и масштабы нарастают <...> Мы даже не знаем, сколько у нас арестованных. Процесс продолжается. И вот это наступление и кризисная ситуация усугубляются", - сказал Чухуа.

Однако, по его словам, у грузинского общества твердый характер. "Общество - как пружина. Вы можете его все больше и больше редуцировать, но когда все это освобождается, масштабы сопротивления грузинского общества будут огромными. Они охватят все и уберут это страшилище, которое мы сегодня имеем в Грузии", - сказал Чухуа.

Он отметил, что СМИ в настоящее время находятся под правительственным контролем. «Более свободны у нас социальные сети. СМИ в основном партийные. Но даже СМИ оппозиционных партий, телеканалы - они тоже под сильным контролем. Освещение каких-то судов, политических дел возможно предметно, детально, а не в глобальном рассмотрении. На самом деле то, что творится в государстве, - это наступление диктатуры. Это не только олигархат, это тоталитаризм и полный, тотальный контроль общества. Когда хотят всех если сделать не узниками, то запугать однозначно. Но них этого не получится", - пояснил Чухуа.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Показать больше