Свыше тысячи семей беженцев из Карабаха обзавелись жильем в Армении по госпрограмме

Власти Армении выдали более 3 тысяч сертификатов для приобретения жилья вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Реализовать сертификат смогли 1044 семей, для остальных препятствием остается высокая стоимость недвижимости.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении сделали гражданство обязательным условием для участия в жилищной программе. К 6 сентября более 16 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха и получили гражданство Армении, среди них пять тысяч несовершеннолетних, которые получают гражданство автоматически вслед за родителями. К 23 сентября сертификаты в рамках жилищной программы правительства Армении получили 2823 семьи беженцев из Карабаха, из них 907 воспользовались сертификатами

Согласно жилищной программе правительства Армении, принятой в 2024 году, каждый член семьи беженцев из Нагорного Карабаха может получить сертификат на покупку или постройку жилья. Сертификаты на 5 миллионов драмов (около 13 тысяч долларов США) выдаются семьям, которые приобретут жилье в приграничных населенных пунктах. По 4 миллиона драмов (около 10,5 тысячи долларов США) могут получить те, кто селится в 452 населенных пунктах в отдаленных от столицы зонах (с июля 2025 года – в 611 населенных пунктах).

По состоянию на середину октября жилищные сертификаты в рамках госпрограммы получили 3020 семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, из них 1044 семьи беженцев уже приобрели жилье. Наибольшее число сертификатов реализовано в Котайкской области (243), меньше всего в Вайоц Дзоре (18 сертификатов). В Ереване жилье по сертификатам смогли приобрести 163 семьи, сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в Минсоцтруда Армении.

Представитель ведомства отметил, что прием заявок продолжается, напомнив, что программа предусматривает несколько способов реализации государственной помощи. Сертификаты предоставляются на приобретение квартиры, в том числе в новостройках, на покупку индивидуального жилого дома или на строительство такого дома.

Банки предоставляют ипотечные кредиты под 13%, залогом становится приобретенное жилье. Чтобы кредит был одобрен, необходимо предоставить в банк документы о стабильном постоянном и высоком заработке семьи. В рамках жилищной программы для беженцев работают только два армянских банка, Америя и Эвокабанк. Сроки получения и реализации жилищных сертификатов решением правительства продлены до 31 декабря 2028 года, - после этой даты, если не будет одобрено новых решений, они выдаваться не будут, сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в Центре информации, консультаций и поддержки для беженцев из Нагорного Карабаха.

Руководитель информационного центра Лиана Петросян напомнила, что программа предполагала обеспечить жильем 25 тысяч семей беженцев из Карабаха, но «количество реализованных сертификатов мизерно». «Количество сертификатов, реализованных в рамках программы жилищной поддержки, не позволяет дать положительную оценку жилищной программе», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Семья Веры Арутюнян состоит из семи человек. Все они приняли гражданство Армении, подали заявку на получение сертификата по жилищной программе и сейчас подыскивают подходящее жилье. Цены на жилье в Ереване выросли в несколько раз и найти жилье для многочисленной семьи проблематично, даже имея на руках семь сертификатов по 3 миллиона драмов, отметила она.

«За два года мы обосновались в Ереване, с трудом нашли работу, поэтому ищем подходящее жилье в Ереване. В центре не ищем, там очень высокие цены. На окраинах уже несколько дней ищем, ходим по объявлениям. Мы уже смирились, что придется обратиться в банки за ипотекой, начали готовить документы. Но сомнения все же есть, так как не знаем, потянем ли проценты в банке за ипотеку платить. Мы сейчас даже за аренду жилья еле тянем», - сказала Вера Арутюнян.

Семья Нинель Григорян из пяти человек получил сертификаты на покупку жилья месяц назад. «Мы не можем найти подходящее жилье, цены растут ежедневно. Взять ипотеку в банке не можем, так как зарплаты наши не соответствуют нужному размеру, банки отказывают. Если власти не примут меры, чтоб контролировать цены на рынке недвижимости, то эти сертификаты будут бесполезны. С каждым новым решением правительства для помощи беженцам недвижимость в Армении дорожает», - посетовала она.

Арев Гаспарян и ее муж воспользовались сертификатами еще в начале программы, поскольку соответствовали условиям ее первого этапа как семья с инвалидом. «Мы купили двухкомнатную в квартиру без ремонта и бытовых удобств за 8 миллионов. 6 миллионов были наши сертификаты, еще 2 миллиона мы добавили, одолжив у родственников. Родные помогли немного отремонтировать, провести электричество, живем уже пять месяцев. Сегодня за такую цену найти квартиру невозможно, жилье подорожало в несколько раз. Если бы мы не воспользовались сертификатами тогда, сейчас бы оказались на улице», - рассказала женщина корреспонденту “Кавказского узла”.

Семья Марине Мкртчян из семи человек получила сертификаты на 21 миллион драмов, по три миллиона на каждого. Они нашли жилье и обратились в банк за ипотекой, чтобы купить трехкомнатную квартиру в Ереване.

«Банк еще не одобрил ипотеку. В договоре говорится о 13 процентах, сказали подождать несколько дней. Владелец квартиры наметил сроки, пригрозил, что если мы опоздаем с оплатой, то он продаст квартиру другому. В регионах жилье не рассматривали, так как у нас работа в столице, а дети учатся в вузах», - сказала она.