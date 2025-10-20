×

Кавказский узел

20:00, 20 октября 2025

Студенты в Тбилиси провели акцию против реформ в сфере образования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По мнению студентов, объявленные Кобахидзе изменения в сфере образования направлены на подавление свободного и критического мнения в университетах.

Как писал "Кавказский узел", студенческое движение госуниверситета Ильи отреагировало на реформы в сфере образования, объявленные премьер-министром Ираклием Кобахидзе, анонсировав акцию протеста у министерства образования 20 октября. По мнению студентов, объявленная Кобахидзе реформа образования является угрозой для вузов, открыто выражающих свое отношение к действиям политического руководства страны.

По мнению студентов, учавствующих в акции, "мы имеем дело с серьёзной проблемой. Эта реформа образования направлена ​​не на повышение уровня образования, а лишь на то, чтобы ввести политику в университеты, занять свободное пространство, где ещё существует критическое мнение, которое, к сожалению, противоречит их собственному", -  сообщает телекомпания TV Pirveli.

"Мы, студенты, чувствуем и понимаем, что это не направлено на внесение каких-либо изменений в реформу образования, а на политизацию молодёжи", - добавили участники акции.

Ранее ассоциация профессоров и исследователей "Грузинское образование в опасности" выступила с совместным заявлением, в котором подвергла резкой критике реформу образования, инициированную правительством, пишет издание Batumelebi.

По мнению преподавателей, "Грузинская мечта" пытается провести университетские реформы без участия общественности, профессоров и студентов, в спешке и непрозрачно, что, по их словам, представляет серьёзную угрозу для системы среднего и высшего образования. Лекторы подчёркивают, что предлагаемые реформы противоречат Конституции Грузии, принципам, определённым Законом о высшем образовании, и международным академическим стандартам, поскольку ограничивают автономию университетов и нарушают доступность и равенство образования.

"Представленная концепция противоречит действующей Конституции Грузии, поскольку нарушает принципы академической свободы и университетской автономии, противоречит целям, провозглашенным в Законе о высшем образовании в Грузии, ограничивает доступ к образованию и равенство, не соответствует Великой хартии университетов и Болонскому процессу, что представляет угрозу интеграции и участию грузинского академического пространства в международном пространстве", - говорится в заявлении.

Преподаватели уверены, что концепция разработана в непрозрачной обстановке. Подробности участия в этом процессе представителей университетского сообщества - профессоров и студентов, а также экспертов в области образования - неизвестны, добавляет издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 июня МВД отчиталось о задержании 42-летней активистки и преподавателя обществознания Нино Даташвили, обвиняемой по уголовному делу о нападении на судебных приставов в здании Тбилисского городского суда. Даташвили поместили под стражу, в начале августа ее по решению суда принудительно направили на психиатрическую экспертизу. После этой экспертизы состояние здоровья активистки резко ухудшилось, с начала сентября она не может участвовать в судебных заседаниях. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: Кавказский узел

