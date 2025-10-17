×

Кавказский узел

21:25, 17 октября 2025

Студенты в Тбилиси анонсировали акцию у Минобразования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Студенческое движение госуниверситета Ильи отреагировало на реформы в сфере образования, объявленные премьер-министром Ираклием Кобахидзе, анонсировав акцию протеста у министерства образования 20 октября.

По мнению студентов, объявленная Кобахидзе реформа образования является угрозой для вузов, открыто выражающих свое отношение к действиям политического руководства страны. Они подчеркивают, что изменения "не направлены на повышение качества образования в Грузии". 

"Многолетний опыт убедил нас, что образовательное пространство всегда было серьезным препятствием для авторитарных режимов, поскольку оно всегда открыто и громко их разоблачало (...) Причина, по которой Кобахидзе объявил об этих изменениях, - подавление критики в сфере образования, цензура и внедрение партийной политики в университетах. Это также угроза тем университетам, которые открыто выражают критическое отношение к режиму в стране. Такая позиция лишь изолирует грузинское высшее образование от европейского академического сообщества", - цитирует текст совместного заявления студентов издание Publika.

Акция у здания министерства образования запланирована на 18.00 в понедельник, 20 октября. "Призываем всех студентов и преподавателей, включая тех, кто ранее не участвовал в сопротивлении, присоединиться к нам, поскольку сегодня режим "Грузинской мечты" представляет главную угрозу нашему образованию и будущему", - заявили студенты.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил программу реформы высшего образования, обозначив семь ключевых вызовов. Он подчеркнул, что изменения должны охватить не только университеты, но и саму философию образования в стране, информирует Newsgeorgia.

В своем выступлении Кобахидзе затронул такие аспекты в сфере образования, как концентрация студентов в столице, слабая связь между обучением и исследованием, разрыв между образованием и рынком труда, слабая университетская инфраструктура.

Премьер-министр указал, что университеты страдают от хаотичного подбора преподавателей, многие из которых работают на неполную ставку, получают низкую зарплату и не вовлечены в развитие программ. Он предложил создать прозрачную кадровую систему и привлечь иностранных профессоров в технические и другие "дефицитные" направления.

Перечисляя проблемы, Кобахидзе постоянно вспоминал годы правления "Единого национального движения" и возлагал всю ответственность за несовершенную систему на команду третьего президента Михаила Саакашвили, отмечает издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 июня МВД отчиталось о задержании 42-летней активистки и преподавателя обществознания Нино Даташвили, обвиняемой по уголовному делу о нападении на судебных приставов в здании Тбилисского городского суда. Даташвили поместили под стражу, в начале августа ее по решению суда принудительно направили на психиатрическую экспертизу. После этой экспертизы состояние здоровья активистки резко ухудшилось, с начала сентября она не может участвовать в судебных заседаниях. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: Кавказский узел

