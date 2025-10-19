×

16:33, 19 октября 2025

Полиция задержала в Тбилиси несколько человек за перекрытие дороги на акции протеста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ведущий телекомпании "Формула" Вахо Саная и еще не менее семи человек задержаны за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси дороги на акции протеста 18 октября.

Как писал "Кавказский узел", участники протестной акции в Тбилиси 18 октября, в 325-й день протестов, перекрыли движение по проспекту Руставели, но после требования МВД, которое напомнило об ужесточении законодательства за нарушения на массовых акциях, открыли проезд автомобилям.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенныхСиловики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Задержан ведущий журналист телеканала «Формула» Вахо Саная.

«Сегодня полиция режима арестовала ведущего программы «Формула» и журналиста Вахо Саная. Его обвиняют в участии в акции протеста в соответствии с новыми репрессивными законами. «Формула» рассматривает его арест как преследование журналиста и независимых СМИ в целом со стороны режима. В этой репрессивной обстановке, на фоне жестких ограничений гражданских прав, нарушение свободы СМИ становится еще более очевидным. Это происходит, когда завтра, 20 октября, высокопоставленные дипломаты ЕС будут обсуждать текущую ситуацию в Грузии, включая давление на СМИ. Вахо Саная — ведущий главной новостной программы, а также программы «Формула недели», и теперь ему следует готовиться к выходу в эфир. Мы требуем его немедленного освобождения и призываем международное сообщество поддержать его", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте телекомпании.

В связи с акцией на проспекте Руставели 18 октября полиция задержала несколько человек, в том числе активистку Лару Начкебия. 

Как отмечает юрист Ника Симонишвили, Начкебия задержана за нахождение на тротуаре в шарфе.

"Единственное, в чём обвиняют человека - что стояла на тротуаре в шарфе и закрывала лицо шарфом. Ничего не говорят о перекрытии дороги, что участвовала в перекрытии.  Эта статья предусматривает арест до 15 суток, как и это подразумевают недавние поправки», - заявил Ника Симонишвили телеканалу «Пирвели».

Адвокат другого задержанного сообщил, что его подзащитного задержали во дворе дома,  сообщили, что "везут в суд за перекрытие дороги и что должны только выписать штраф в размере 5000 лари, после чего отпустят". По его словам, чтобы установить местонахождение его подзащитного подключился офис народного защитника.

Задержан и  активист Лашу Чхартишвили, когда он шел на могилу к своей матери. Чхартишвили рассказал полиции, что сознательно перекрыл дорогу на проспекте Руставели и что это был «политический акт», передает Publika.

Также в соцсетях сообщает о задержании тренера по регби Левана Джобава, Левана Маргиани, Сабы Хомерики, Ниниа Какабадзе и Нино Сванидзе, передает Tbilisi Life.

Напомним, законопроект об ужесточении наказаний за нарушения на акциях протеста, в том числе блокировку дорог парламент Грузии принял в ускоренном режиме за два дня после попытки штурма президентского дворца. Появление на митинге в маске или же перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель - организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок - за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники. Поправки в Уголовный кодекс вводят - лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Автор: "Кавказский узел"

