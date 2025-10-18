Военнослужащий из Хасавюрта убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нухбег Омаров убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 1598 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1597 бойцов из Дагестана.

Власти признали убитыми в зоне СВО не менее 7700 бойцов с юга России Официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции как минимум 7700 бойцов с юга России, в том числе 3823 - из СКФО и 3877 - из ЮФО.

В военной операции погиб военнослужащий Нухбег Омаров, его родственникам передан орден Мужества, сообщила 17 октября на своем сайте администрация Хасавюрта. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1598 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.