Жители Котово сообщили о проблемах с отоплением квартир

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В райцентре Котово Волгоградской области, не смотря на начало отопительного сезона, объявленного властями 13 октября, во многих квартирах не осуществляется подача тепла.

Как писал "Кавказский узел", власти Котовского района в Волгоградской области объявили о начале отопительного сезона с 1 октября, но батареи в квартирах многих котовчан оставались холодными. Ранее жители города неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением, указывая на сильную изношенность городских сетей, частые аварии и отказ властей от модернизации водопроводной системы.

С 15 по 17 октября корреспондент "Кавказского узла" беседовал с жителями Котово по поводу ситуации с подключением теплоснабжения в домах и социальных объектах райцентра. По словам местных жителей, теплоснабжение отсутствует к 17 октября во многих многоквартирных домах на улицах Свердлова, Нефтяников, Чапаева, Мира, Баумановской, Зелёной, Братской, Победы, Коммунистической, в детском саду N8, в школах NN1 и 4, jтделении почты, в военкомате.

Ирина Здебская, проживающая на улице Свердлова, сообщила что проблема повторяется в райцентре ежегодно. "Центральная котельная начинает работать, и сразу проблемы: то котел сгорел, то порыв. Наш дом концевой, и пока не запустят все дома, мы будем отапливаться кто чем может", - возмутилась Ирина.

Здебская рассказала, что оплачивает коммунальные услуги "сполна и вовремя", но переплачивают за электроэнергию и природный газ, так как многим приходится включать приборы электро- и газообогрева.

"На всем стоят счетчики. Суммы набегают немалые. В конце отопительного сезона делают перерасчет, но это копейки по сравнению с тем, что мы платим осенью, пока нам не дадут тепло. В квартире, даже с обогревом, температура не поднимается выше 19 градусов. Как начало отопительного сезона, мы мерзнем. Неизвестно когда получим хоть какое-то отопление. В прошлом году наш дом начали отапливать в конце ноября", - рассказала Ирина.

Ирина Здебская также упомянула и о другой "проблеме города" - отсутствие качественного водоснабжения. "У нас в доме, если где-то порыв, то и мы сидим без воды. В нашем городе вода самая дорогая хотя и не лучшего качества, буквально из крана течет глинаг", - возмутилась женщина.

Временно безработный житель Котово Сергей Бондаренко с супругой живет 11 лет в центре Котово. "Мы используем электрообогреватель. Протапливаем только спальню. На зале и ванной экономим. В коридоре у нас градусник висит - показывает 15 градусов. Когда ветер дует в наши окна, то до 13 градусов опускается", - возмутился мужчина.

Андрей Ханбеков с семьей проживает в соседнем городе Камышине. В Котово живут родители супруги. Сейчас, по словам Андрея, в квартире тещи и тестя батареи горячие. "Хоть за это мы спокойны. Еще с водой бы стариков не обижали. Вода в кранах у них желтая. Пить ее нельзя. Стираться ею нельзя. Только на смыв унитаза идет", - заметил Андрей.

Жительница улицы ВЛКСМ, представившаяся Светланой, рассказала корреспонденту, что ее дочери посещают школу и детсад. В детском саду тепло - родители не жалуются. А вот в школе, по словам женщины, прохладно. "Дочь в школе проводит пол дня. В классах прохладно. Надеваем на нее свитер и теплые колготки под джинсы. Но она все равно приходит домой синяя и промерзшая. Хорошо пока не заболевает. Но вот ждем эпидемию коронавируса опять. К тому все и идет", - сказала Светлана.

В администрации Котовского района не стали отвечать на вопросы корреспондента "Кавказского узла", предложив обратиться за официальными комментариями в администрацию Волгоградской области.

Согласно постановлению администрации Котовского района от 29 сентября №1137 "О начале отопительного сезона 2025/2026 годов на территории Котовского муниципального района", началом отопительного сезона в райцентре нужно "считать пятые сутки устойчивого понижения среднесуточной температуры наружного воздуха до плюс 8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд, но не позднее 15 октября".

Сотрудник районной администрации предложил корреспонденту ознакомиться с телеграмм-каналом "Единый портал ЖКХ администрации Котовского района", где размещена информация о том, что официальной датой начала отопительного сезона в Котово является 13 октября. Уже запущены котельные NN1,2,3, "ведутся наладочные работы, регулировка оборудования". Запуск же котельной №6 был запланирован на 10 октября, Центральной котельной - на 11-12 октября. Также сообщается, что на перечисленных "Кавказским узлом" выше улицах и социальных объектах 17 октября был "перекрыт луч отопления". Завершение ремонтных работ закончится, по заверению администрации, в 14 мск 17 октября. По словам опрошенных, в 15.30 мск тепло в их квартиры пока не поступило.

Ранее, юрист Сергей Иващенко объяснял, что, исходя из норм СанПиН, в холодное время года, вне зависимости от официальной даты начала отопительного сезона, температура в квартирах граждан не должна быть менее 18 градусов. Комфортной температурой воздуха считается диапазон от 20 до 24 градусов тепла. В помещении кухни диапазон температур в холодное время года составляет 19-21 градус, в санузлах - 24-26 градусов, в вестибюлях и на лестничных клетках - 16 - 18 градусов.

Согласно статье 154 Жилищного кодекса РФ, потребители коммунальных ресурсов обязаны за них платить либо по показаниям счетчиков, либо, если счетчики не установлены, то по установленным нормативам. "В случае, если коммунальные услуги предоставляются не в нормативами установленные сроки, либо они некачественные, то возможен перерасчет. Заявление на перерасчет, написанное в свободной форме, зарегистрированные в квартире потребители подают руководству ТСЖ или УК. Захватите банковские реквизиты и документы, удостоверяющие вашу личность и право на регистрацию в квартире. Любой отказ в перерасчете - жалуйтесь в надзорные органы: в Жилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру", - рассказал юрист.