Задержан подозреваемый в организации убийства двух пасторов в СКФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Полицейские задержали подозреваемого в организации заказного убийства двух пасторов, за которое он готов был заплатить миллион рублей. Житель СКФО признал вину.
О задержании мужчины по подозрению в организации заказного убийства двух пасторов сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает агентство "ТАСС".
По версии силовиков, за убийство двух пасторов бывший прихожанин христианских общин намеревался заплатить 1 миллион рублей. В качестве задатка задержанный перевел предполагаемому киллеру 30 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство одной из жертв. После "исполнения заказа" инициатору предоставили фотографии в виде доказательства, сообщает издание "Коммерсант".
"Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 33 и 105 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - написала в своем Telegram-канале Ирина Волк.
"Был задержан по подозрению в организации убийства религиозных деятелей. Мотив и причины личного характера, вину признаю и готов понести наказание", - говорит задержанный в видео, которое опубликовала официальный представитель МВД.
В каком регионе был задержан подозреваемый, в сообщении не указано.
