Эвакуированный из Китая мальчик умер в Дагестане

Пятилетний мальчик из Дагестана, которого в сентябре эвакуировали из Китая, умер после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Как писал "Кавказский узел", мальчик с онкологическим заболеванием, которого доставили спецборотом из Китая, проходил лечение в детской городской клинической больнице в столице Дагестана.

в Дагестане ранее неоднократно поднималась проблема с медучреждениями. Большая часть медицинских организаций в Дагестане не отвечает современным требованиям, что сказывается на качестве медицинских услуг, заявил в 2024 году вице-премьер республики Абдурахман Махмудов. В частности, нарекания вызывала работа Республиканского онкологического центра.

О смерти мальчика рассказал его отец, сообщает "Радио РБК".

"Он нас покинул", - написал отец ребенка. Мальчику диагностировали нейробластому правого надпочечника. С середины сентября мальчик находился у себя дома в кругу семьи. "Каждый день члены семьи наблюдали, как их активный жизнерадостный сын становится все слабее", - пишет издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2022 году в горбольнице Дербента возникла нехватка лекарств для онкобольных, в этой связи пациентов направляли для лечения в Махачкалу.

В 2021 году кассационный суд увеличил до миллиона рублей компенсацию жительнице Дагестана, которая стала инвалидом после курса лучевой терапии в онкологическом диспансере в Дагестане.