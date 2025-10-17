Эвакуированный из Китая мальчик умер в Дагестане
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Пятилетний мальчик из Дагестана, которого в сентябре эвакуировали из Китая, умер после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Как писал "Кавказский узел", мальчик с онкологическим заболеванием, которого доставили спецборотом из Китая, проходил лечение в детской городской клинической больнице в столице Дагестана.
в Дагестане ранее неоднократно поднималась проблема с медучреждениями. Большая часть медицинских организаций в Дагестане не отвечает современным требованиям, что сказывается на качестве медицинских услуг, заявил в 2024 году вице-премьер республики Абдурахман Махмудов. В частности, нарекания вызывала работа Республиканского онкологического центра.
О смерти мальчика рассказал его отец, сообщает "Радио РБК".
"Он нас покинул", - написал отец ребенка. Мальчику диагностировали нейробластому правого надпочечника. С середины сентября мальчик находился у себя дома в кругу семьи. "Каждый день члены семьи наблюдали, как их активный жизнерадостный сын становится все слабее", - пишет издание.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2022 году в горбольнице Дербента возникла нехватка лекарств для онкобольных, в этой связи пациентов направляли для лечения в Махачкалу.
В 2021 году кассационный суд увеличил до миллиона рублей компенсацию жительнице Дагестана, которая стала инвалидом после курса лучевой терапии в онкологическом диспансере в Дагестане.
